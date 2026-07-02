Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladı. Her yıl yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen sistem kapsamında vatandaşlar, iade ettikleri her DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 TL teşvik bedeli kazanacak. Bireysel iadelerde günlük üst limit 200 ambalaj olarak uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başladı.

Ulusal entegrasyon süreciyle birlikte DOA logolu içecek ambalajları artık ülke genelinde kaynağında ayrı toplanarak dijital olarak izlenecek ve yeniden ekonomiye kazandırılacak. Vatandaşlar, DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını Depozito İade Makineleri (DİM) veya sisteme dâhil iade noktalarına teslim ederek her uygun ambalaj için 1 TL teşvik bedeli kazanabilecek. Teşvik bedelleri DOA Cüzdan’a aktarılacak; kullanıcılar biriken bakiyelerini banka hesaplarına transfer edebilecek, ATM’lerden çekebilecek veya alışverişlerinde kullanabilecek. Bireysel iadelerde her vatandaş bir gün içinde en fazla 200 adet DOA logolu ambalaj iade edebilecek.

1 şişe 1 lira! DOA ile günde 200 lira kazanma fırsatı

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, 1 Temmuz itibarıyla 81 il ve 973 ilçede başlayan ulusal entegrasyon sürecinin Türkiye’nin kaynak yönetimi ve döngüsel ekonomi hedefleri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, “Önümüzde çok büyük bir dönüşüm var. Türkiye’de her yıl yaklaşık 25 milyar içecek ambalajı atık hâline geliyor. Bu ambalajlar bir araya getirildiğinde yaklaşık 100 bin futbol sahasını kaplayacak bir hacim ortaya çıkıyor. Buna artık ‘dur’ demek zorundayız” dedi.

Öztürk, ulusal entegrasyon sürecinin aynı zamanda sistemin sahada güçleneceği ve yaygınlaşacağı bir dönem olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

Bu dönem, sistemin kusursuz işlemesinin beklendiği bir dönem değil. Bu dönem; tüm paydaşlarımızın sisteme uyum sağlayacağı, birlikte tecrübe kazanacağımız, sahadan gelen geri bildirimlerle sistemi daha da geliştireceğimiz bir entegrasyon süreci. Biz de Türkiye Çevre Ajansı olarak sürecin her aşamasını yakından takip ederek eksikleri hızla giderecek ve vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği yaygın bir iade ağı oluşturacağız.”

DOA Sisteminin başarısının ortak bir seferberlikle mümkün olacağını vurgulayan Öztürk, “Bu büyük dönüşüm vatandaşlarımızın, esnafımızın, üreticilerimizin, yerel yönetimlerimizin ve tüm paydaşlarımızın ortak katkısıyla başarıya ulaşacak. İnanıyorum ki DOA Sistemi kısa süre içinde günlük hayatın doğal bir parçası hâline gelecek ve Türkiye’yi geri dönüşüm alanında dünyaya örnek gösterilen ülkelerden biri hâline getirecek” ifadelerini kullandı.

1 şişe 1 lira! DOA ile günde 200 lira kazanma fırsatı

MARKETLER İADE NOKTASI OLARAK HİZMET VERECEK

n DOA Sistemi ile üreticiden tüketiciye, satış noktalarından geri dönüşüm tesislerine kadar tüm süreç dijital olarak izleniyor. İade edilen ambalajlar sistem tarafından doğrulanıyor, teşvik bedelleri doğrudan dijital cüzdanlara aktarılıyor, finansal işlemler ve saha operasyonları anlık olarak takip ediliyor. Bu dijital altyapının önemli paydaşlarından biri de işletmeler. Marketler, süpermarketler, bakkallar ve büfeler iade noktası olarak hizmet verirken, HOREKA işletmeleri de kendi bünyelerinde tüketilen DOA logolu ambalajları sisteme kazandıracak.

EKONOMİYE 30 MİLYAR LİRALIK KATKI

DOA Sistemi, içecek ambalajı hammaddesi ithalatının yüzde 35 ila 40 oranında azalmasına ve Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlayacak. Depozito İade Makineleri üretiminden lojistik ve geri dönüşüm faaliyetlerine kadar uzanan geniş ekosistem ise yeni yatırım ve istihdam alanları oluşturacak.



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