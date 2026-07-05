2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ederken, futbolseverlerin gözü Brezilya ile Norveç arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Çeyrek final bileti için sahaya çıkacak Brezilya Norveç karşılaşmasının yayın saati, kanalı ve maça ilişkin detaylar merak ediliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası eleme aşamasında son 16 turu karşılaşmaları tüm heyecanıyla sürüyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya ile güçlü kadrosuyla dikkat çeken Norveç, çeyrek finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

BREZİLYA-NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu kapsamında oynanacak Brezilya-Norveç karşılaşması, 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 23.00'te (TSİ) başlayacak. Mücadele, ABD'nin New York kentindeki MetLife Stadı'nda oynanacak.

Brezilya-Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupasında son 16 turu

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanırken, Tabii platformu üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Maçı ABD'den Ismail Elfath yönetecek. Tek maç eleme usulüyle oynanacak mücadelede kazanan ekip adını çeyrek finale yazdıracak. Normal sürede eşitlik bozulmaması halinde uzatma dakikalarına, gerekirse seri penaltı atışlarına geçilecek.

Brezilya-Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupasında son 16 turu

Brezilya, grup aşamasında C Grubu'nu lider tamamlayarak eleme turuna yükseldi. İlk maçında Fas ile berabere kalan Sambacılar, daha sonra Haiti ve İskoçya'yı 3-0 mağlup etti. Son 32 Turunda Japonya ile karşılaşan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, 90. dakikada bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup ederek yoluna devam etti.

Norveç ise I Grubu'nda; Irak, Senegal ve Fransa ile mücadele etti. İlk iki maçından galip ayrılan Kuzey Avrupa temsilcisi, Fransa ile oynadığı maça rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Grup ikincisi olarak son 32 turuna yükselen Norveç, Fildişi Sahili ile karşılaştı. Bu maçı da 2-1 kazanan Haaland ve arkadaşları, son 16 turu vizesini aldı.

Brezilya-Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupasında son 16 turu

BREZİLYA-NORVEÇ MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Dünya Kupası'nın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Brezilya-Norveç mücadelesi, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı dijital ortamdan takip etmek isteyen futbolseverler ise Tabii platformu üzerinden maçı canlı izleyebilecek.

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