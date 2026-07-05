2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, 5 Temmuz Pazar ve 6 Temmuz Pazartesi günü oynanacak maçların saatlerini, yayıncı kanal bilgilerini ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Bugün maç var mı, bugün Dünya Kupası maçı var mı? İşte 5-6 Temmuz maç takvimi...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu tüm hızıyla sürüyor. Son 16 turunda oynanacak kritik karşılaşmalarla çeyrek finale yükselecek takımlar belli olmaya devam ederken, "bugün maç var mı" araştırılıyor.

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün son 16 turu kapsamında iki önemli karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.

5 Temmuz 2026:

00.00 | Paraguay-Fransa (Maç sonucu: 0-1)

23.00 | Brezilya-Norveç

6 Temmuz 2026:

03.00 | Meksika-İngiltere

22.00 | Portekiz-İspanya

TRT'nin yayın akışına göre son 16 turu maçları TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 5-6 Temmuz 2026 Dünya Kupası maçları

BREZİLYA-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brezilya ile Norveç arasındaki son 16 turu mücadelesi 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 23.00'te (TSİ) başlayacak. Mücadele, ABD'nin New York/New Jersey Stadyumu'nda oynanacak.

MEKSİKA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son 16 turunun bir diğer kritik karşılaşmasında Meksika ile İngiltere 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 03.00'te (TSİ) karşı karşıya gelecek. Mücadele, Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirlerinden biri olan Meksiko City Stadyumu'nda oynanacak.

Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Meksika ile turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere arasındaki mücadele de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 5-6 Temmuz 2026 Dünya Kupası maçları

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son 16 turunun dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Portekiz-İspanya mücadelesi 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 22.00'de (TSİ) başlayacak. Karşılaşmaya Dallas Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İki Avrupa devini karşı karşıya getirecek mücadele, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen iki takımın mücadelesi, son 16 turunun en önemli eşleşmeleri arasında gösteriliyor.

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