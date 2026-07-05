2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasını puansız tamamlayan Tunus Milli Takımı bu kez saha sonuçlarıyla değil, ortaya atılan doping iddiasıyla gündemde. İngiliz basını, sekiz Tunuslu futbolcunun yasaklı madde klenbuterol testinin pozitif çıktığını öne sürerken, Tunus cephesi ise söz konusu maddenin kontamine et tüketiminden kaynaklanmış olabileceğini savundu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşayan Tunus Milli Takımı, şimdi de ciddi bir doping iddiasıyla sarsıldı. Turnuvada İsveç'e 5-1, Japonya'ya 4-0 ve Hollanda'ya 3-1 mağlup olarak grup aşamasını puan alamadan tamamlayan Kuzey Afrika temsilcisi, kötü performansının ardından bu kez saha dışındaki gelişmelerle dünya futbolunun gündemine oturdu.

İngiliz gazetesi The Times'ın haberine göre, Dünya Kupası sırasında yapılan kontrollerde sekiz Tunuslu futbolcunun doping testinde yasaklı madde klenbuterol (clenbuterol) tespit edildi.

Tunus Milli Takımı

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞANDI

Haberde, test sonuçlarının futbolcular ve teknik heyette büyük şaşkınlığa neden olduğu belirtildi.

İddiaya göre Tunus Futbol Federasyonu yetkilileri, oyuncuların söz konusu maddeyi performans artırmak amacıyla bilinçli şekilde kullanmadığını savunurken, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için dosya ilgili disiplin ve anti-doping komisyonlarına taşındı.

Resmi makamların soruşturması sürerken futbolcular hakkında henüz kesinleşmiş bir disiplin cezası bulunmuyor.

Tunus Milli Takımı

KONTAMİNE ET İHTİMALİ MASADA

Haberde dikkat çeken ayrıntılardan biri ise pozitif testlerin kaynağına ilişkin ihtimal oldu. Tunus Milli Takımı'nın Dünya Kupası boyunca kamp yaptığı Meksika'da, bazı bölgelerde hayvancılıkta yasa dışı şekilde klenbuterol kullanılabildiği ve bu nedenle et ürünlerinin kontamine olabildiği ifade edildi.

Bu nedenle uzmanların, futbolcuların yasaklı maddeye bilinçli kullanım yerine tükettikleri et yoluyla istemeden maruz kalmış olabilecekleri ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı.

Klenbuterol, birçok ülkede hayvancılıkta büyümeyi hızlandırmak amacıyla yasa dışı olarak kullanılabiliyor. İnsanlarda ise performans artırıcı etkileri nedeniyle Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından yasaklı maddeler listesinde yer alıyor.

Tunus Milli Takımı

BENZER BİR OLAY DAHA ÖNCE YAŞANMIŞTI

Dünya futbolunda benzer bir vaka daha önce de gündeme gelmişti. 2011 CONCACAF Altın Kupa öncesinde beş Meksika Milli Takımı oyuncusunun da klenbuterol testleri pozitif çıkmıştı. Yapılan kapsamlı soruşturmanın ardından futbolcuların yasaklı maddeyi doping amacıyla kullanmadığı, kontamine et tükettikleri sonucuna varılmıştı.

Bunun üzerine Meksika Futbol Federasyonu ile Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), pozitif testlerin istem dışı maruziyetten kaynaklandığını kabul etmiş ve oyuncular herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmamıştı.

Tunus Milli Takımı

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA

Tunus Milli Takımı'na yönelik iddiaların ardından gözler FIFA, WADA ve ilgili anti-doping otoritelerinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

Soruşturmanın sonucunda pozitif testlerin kaynağı netlik kazanırken, futbolcuların bilinçli doping yaptığına veya istem dışı maruziyet yaşadığına ilişkin nihai değerlendirme yapılacak. Şu ana kadar ne FIFA'dan ne de WADA'dan iddialara ilişkin resmi bir doğrulama veya yaptırım açıklaması yapılmış değil.

Haberle İlgili Daha Fazlası