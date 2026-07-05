Hatay’da ağaçlık alandan yayılan kokunun kaynağı ceset çıktı. Vatandaşların şikayeti üzerine alanda inceleme yapan olay yeri ve polis ekipleri, incir ağacına asılı bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği ve kesin ölümü nedeni otopsi sonucu netlik kazanacak.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yer alan Maşuklu Mahallesi'ni saran kokunun kaynağı şoke etti. Ağaçlık alandan gelen kokuyu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye; sağlık, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan inceleme korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı.

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AĞAÇTA ASILI BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları kontrollerde incir ağacına asılı halde bir erkek cesedi bulundu. Asılı ceset itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

KİMLİĞİ VE ÖLÜM SEBEBİ BELİRSİZ

Kimliği belirsiz erkek cesedi, otopsi için kaldırılırken, ölen kişinin orta yaşlarda olduğu belirtildi. Bulunan cesedin kimliği ve kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacak. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ağaca asmışlar! Ağır koku mahalleyi sardı, korkunç gerçek ortaya çıktı

GEBZE’DE YARI ÇIPLAK ASILI BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de benzer bir olay yaşanmıştı. D100 Karayolu'ndaki üst geçitte sabah saatlerinde yarı çıplak halde iple boğazından asılı bir erkek vatandaşlar tarafından fark edilmişti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de sepetli araçla üst geçitte bulunan adamın cansız bedenini aşağıya indirmişti. Hayatını kaybeden erkek şahsın kim olduğu netlik kazanmamıştı.

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