ABDD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında aniden bastıran şiddetli fırtına yüzünden Gizli Servis acil kodlu tahliye alarmı verince Washington'da devasa bir güvenlik kaosu yaşandı. Fırtına sonrası yer kapma yarışı nedeniyle kürsüye bir saat gecikmeli çıkan ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı sert açıklamalarla iç politikadaki komünizm söylemlerini hedef aldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 250. kuruluş yıldönümü kapsamında Washington’daki National Mall (Ulusal Anıt Alanı) meydanında düzenlenen tarihi kutlamalar, şiddetli hava muhalefeti nedeniyle tam anlamıyla kaosa sahne oldu. Bölgeyi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasının ardından aniden bastıran şiddetli gök gürültülü fırtına ve rüzgar, alanda güvenlik alarmı verilmesine yol açtı.

GİZLİ SERVİS ALANİ TAHLİYE ETTİ ZİYARETÇİLER KOLTUKLARI İÇİN GERİ KOŞTU

Fırtınanın yaklaşması üzerine ABD Gizli Servisi, alandaki yüz binlerce ziyaretçinin güvenliğini sağlamak amacıyla acil kodlu tahliye talimatı verdi. Ulusal Anıt Alanı'nda kısa süreli kaos yaşanırken, fırtınanın etkisini hafifletmesiyle birlikte kalabalık grup meydanda yer kapmak için güvenlik noktalarına akın etti.

Gizli Servis'in herkese ayrılma talimatı vermesine rağmen katılımcılar koltuklarını korumak için meydana geri koştu. Yaşanan bu hareketliliğin ardından tüm katılımcılar, çanta ve eşya kısıtlamalarına tabi tutularak yeniden sıkı bir güvenlik kontrolünden geçirilerek içeri alındı.

ABDdeki Bağımsızlık Günü kutlamalarında! gizli servis yüz binleri tahliye etti, Trump zor anlar yaşadı

TRUMP’IN KONUŞMASI GECİKMELİ BAŞLADI

Hava koşullarının yarattığı bu kargaşa ve tahliye operasyonu, program akışını da doğrudan etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önceden Doğu Standart Saati (EST) ile 21:45’te yapacağı duyurulan merakla beklenen konuşması, fırtına engeline takıldı.

ABDdeki Bağımsızlık Günü kutlamalarında! gizli servis yüz binleri tahliye etti, Trump zor anlar yaşadı

Güvenlik önlemlerinin tamamlanması ve herkesin alana geri dönmesinin ardından program bir saatten fazla ertelenerek saat 23:00’te başlayabildi.

ABDdeki Bağımsızlık Günü kutlamalarında! gizli servis yüz binleri tahliye etti, Trump zor anlar yaşadı

AMERİKA’DA KOMÜNİST SÖYLEME GEÇİT YOK

Bağımsızlık Günü konuşmasının büyük bir bölümünü iç ideolojik tehditlere ayıran Trump, komünizmi Amerikan değerlerine yönelik bir kanser olarak tasviretti. Kasım ayındaki seçimler öncesinde muhalif kanada yüklenen Trump, "Komünistlerin tüm bu söylemlerinin hiçbir şansı yok" dedi. Bu yönetim sisteminin Amerikan anayasasıyla asla uyuşmayacağını dile getiren Trump, "Ülkemizde komünistleri istemiyoruz. Hiçbir zaman işe yaramadı ve asla da yaramayacak" yorumunda bulundu.

Komünizm sembollerine de işaret eden ABD Başkanı, "Yıldızlar ve Çizgiler daha önce de çekiç ve orak simgesini unutulmaya terk etti" dedi. Gelecekte de benzer bir duruma müdahale edebileceklerini belirten Trump, "Gerekirse tekrar yapacağız. Bunun gerekli olacağını düşünmüyorum. İnsanlar öğrendi" ifadesini kullandı.

ABD'deki Bağımsızlık Günü kutlamalarında! gizli servis yüz binleri tahliye etti, Trump zor anlar yaşadı

"VENEZUELA VE İRAN ORDULARINI YOK ETTİK"

Konuşmasından ABD'nin dış politikasına da değinen Trump, Washington'ın uluslararası arenada yeniden mutlak güç kazandığını iddia etti. Tahran ve Karakas yönetimlerine karşı uygulanan stratejilerin sonuç verdiğini belirten Trump, "Venezuela’ya bakın, İran’a bakın, onları yok ettik, ordularını da yok ettik" dedi. Trump, bu iki ülkenin mevcut durumunu, yeniden canlanan Amerikan gücünün örnekleri olarak gösterdi.

ABD'deki Bağımsızlık Günü kutlamalarında! gizli servis yüz binleri tahliye etti, Trump zor anlar yaşadı

SİLAH TAŞIMA HAKKINA GÜÇLÜ KORUMA

Amerikan halkının anayasal haklarına değinen Trump, özellikle silah bulundurma özgürlüğünü garanti altına alan İkinci Anayasa Değişikliği maddesini görev süresi boyunca eksiksiz uyguladığını savundu. Muhalefetin bu kanunu esnetme çabalarının başarısız olduğunu söyleyen Trump, "Başkan olduğum yaklaşık altı yıl boyunca, İkinci Anayasa Değişikliği’nizi çok, çok güçlü bir şekilde korudum" dedi. Trump, muhalif grupların bu anayasal maddeye hiçbir müdahalede bulunamadığını açıkladı.

ABD'deki Bağımsızlık Günü kutlamalarında! gizli servis yüz binleri tahliye etti, Trump zor anlar yaşadı

AMERİKAN ORDUSUNA ADAYLAR AKIN AKIN GELİYOR

Pentagon bünyesinde askeri alım süreçlerinde devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşandığını iddia eden Trump, geçmiş yıllardaki personel krizinin tamamen aşıldığını duyurdu. Ordunun prestijinin ve standartlarının yükseldiğini belirten Trump, "Artık ordumuza girmek zor" dedi. Silahlı kuvvetlerin cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Trump, "İki yıl önce bir pozisyonu bile dolduramıyorduk, şimdi ise adaylar akın akın geliyor" diyerek askeri yapılanmadaki yeni döneme dikkat çekti.

ABD'deki Bağımsızlık Günü kutlamalarında! gizli servis yüz binleri tahliye etti, Trump zor anlar yaşadı

ABD BAŞKANI HEDEFİ BÜYÜTTÜ: ARTEMİS VE MARS PLANI DEVREDE

Diğer yandan Amerika'nın uzay keşif programlarındaki mutlak liderliğini yeni bir aşamaya taşıyacaklarını açıklayan Trump, yakın dönem stratejilerini ilan etti. Artemis projesini ve uzay hedeflerini referans gösteren ABD Başkanı, "Çok yakında Mars'a gideceğiz" dedi. Washington'ın uzay vizyonunu aşamalı bir takvime bağlayan Trump, "Ay'ı ve sonra Mars'ı yapacağız" diyerek ülkesinin yeni hedefini duyurdu.

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