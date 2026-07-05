Şile'de denize girmeyi planlayan vatandaşlar, 5 Temmuz 2026 Pazar günü denize giriş yasağı olup olmadığını araştırıyor. Şile Kaymakamlığı tarafından 4 Temmuz'da olumsuz deniz koşulları nedeniyle geçici yasak kararı alınırken, 5 Temmuz'a ilişkin güncel durum ve resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Şile'de denize girmek yasak mı?

İstanbul'da hafta sonunu sahilde geçirmek isteyenlerin gündeminde Şile'de denize girme yasağı olup olmadığını kontrol ediyor. Karadeniz'de etkili olan dalga ve rüzgar nedeniyle zaman zaman güvenlik amacıyla uygulanan denize giriş yasakları için vatandaşlar, 5 Temmuz tarihine ilişkin güncel duyuruları yakından takip ediyor.

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile'de denize girmek yıl boyunca sürekli yasak değildir. Ancak Karadeniz'de oluşan yüksek dalga, kuvvetli akıntı ve olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle can güvenliğini sağlamak amacıyla Şile Kaymakamlığı tarafından dönemsel ve geçici yasak kararları alınabiliyor. Bu kararlar Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda değerlendiriliyor.

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan son açıklamada, 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 15.00'ten gün sonuna kadar ilçe mülki sınırları içerisindeki tüm sahillerde denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Kararın gerekçesi ise sahillerde beklenen yüksek dalga boyu ve olumsuz deniz koşulları olarak açıklandı.

Şilede denize girmek yasak mı? (5 Temmuz 2026)

5 TEMMUZ BUGÜN ŞİLE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

5 Temmuz 2026 Pazar günü için Şile Kaymakamlığı tarafından şu ana kadar denize girişlerin yasaklandığına ilişkin yeni bir resmi duyuru yayımlanmadı.

Denize gitmeyi planlayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları ve güvenlik açısından risk oluşturmaması için Şile Kaymakamlığı'nın resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından yapılacak güncel açıklamaları takip etmeleri öneriliyor. Hava ve deniz şartlarına bağlı olarak gün içerisinde yeni tedbir kararları alınabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası