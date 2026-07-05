Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Real Madrid'de yeni sezon planlaması şekillenmeye başladı. İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Portekizli teknik adam, Arda Güler'in de bulunduğu 4 futbolcuyu takımın vazgeçilmez isimleri olarak belirledi.

Jose Mourinho'nun göreve başlamasıyla birlikte Real Madrid'de kadro yapılanmasına ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre deneyimli teknik adam, yeni projesini belirli oyuncular üzerine inşa etmeyi planlıyor.

Jose Mourinho

ARDA GÜLER 'DOKUNULMAZ' LİSTESİNDE

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre Mourinho'nun kadrosunda "dokunulmaz" olarak gördüğü dört futbolcu; Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Arda Güler ve Thibaut Courtois.

Haberde, Portekizli teknik adamın söz konusu dört ismi hem performansları hem de takım üzerindeki etkileri nedeniyle kadronun omurgası olarak değerlendirdiği ve yeni dönemde oyun planını bu oyuncular etrafında şekillendirmek istediği öne sürüldü.

Arda Güler

DİĞER YILDIZLAR İÇİN AYRILIK KAPISI AÇIK

İddiaya göre Mourinho, bu dört oyuncu dışında kalan isimler için ise farklı bir yaklaşım benimsiyor. Portekizli çalıştırıcının, yalnızca geçmiş başarıları veya yıldız kimlikleri nedeniyle hiçbir futbolcunun takımda kalmasını istemediği, kulübün menfaatine uygun cazip teklifler gelmesi halinde birçok oyuncunun satışına onay verebileceği ifade edildi.

Bu yaklaşımın, Real Madrid kadrosunda yer alan bazı dünya yıldızlarının yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği yönündeki iddiaları da güçlendirdiği aktarıldı.

Jose Mourinho

MOURINHO'NUN ARDA GÜLER PLANI

Haberde Arda Güler'e ilişkin dikkat çeken değerlendirmelere de yer verildi. İddiaya göre Mourinho, milli futbolcuyu kulübün gelecek planlamasının en önemli parçalarından biri olarak görüyor.

Portekizli teknik adamın, Arda'nın dar alandaki yaratıcılığı, uzaktan şut tehdidi ve maçların kaderini değiştirebilecek yeteneği sayesinde takımda merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğine inandığı öne sürüldü.

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