Arjantin’in kaptanı Dünya Kupası’nda 30 maça çıkarken 7 gollük kişisel turnuva rekorunu 8’e çıkardı. Ayrıca 20 gol barajını gören ilk futbolcu olmayı başardı.

Dünya Kupası’nda Lionel Messi fırtınası esmeye devam ediyor. 2022’de Katar’da ülkesine kupa kazandıran efsane isim altıncı kez katıldığı organizasyonda kendisiyle yarışır hâle geldi.

BİR ASİSTİ KALDI

Yeşil Burun Adaları’na da gol atan ve 20 barajına ulaşan ilk futbolcu olan Messi, turnuvadaki 7 gollük kişisel rekorunu da 8’e çıkardı. Maradona ile 8 asisti bulunan efsane, bir gol daha attırırsa bir numara olacak.

30’u da o gördü.

Sadece bununla sınırlı değil. Messi, Yeşil Burun Adaları karşısında Dünya Kupası kariyerindeki 30. Maçını da gördü ve bu da ilkti. Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular sıralamasında Cristiano Ronaldo ise ikinci sırada bulunuyor. Messi gibi Ronaldo da yoluna devam ediyor. Arjantinli yıldız ayrıca kariyerinde tüm kulvarlarda 1160 maçta 918 gole adını yazdırmayı da başardı.

Rekorlara devam! Lionel Messi, hem kendi seviniyor hem de ülkesi

MESSİ’YE SAYGI

Maç sonunda Lionel Messi açıklamalarda bulunurken Yeşil Burun Adalı futbolcular, onunla fotoğraf çektirmek için âdeta sırada bekledi.

Rekorlara devam! Lionel Messi, hem kendi seviniyor hem de ülkesi

LOPES CABRAL: MESSİ İLE OYNAMAK HARİKAYDI

Arjantin’e gol atan Trabzonspor’un yeni transferi Cabral “Messi’ye karşı oynamak harikaydı. Çok iyi bir futbol ülkesiyiz ve kalitemiz ortada. Bu saygıyı Dünya Kupası’ndaki performansımızla hak ettik” dedi. Cabral, Trabzonspor için de “Harika bir kulüp ve harika taraftarlara sahip. Sezona başlamayı dört gözle bekliyorum” diye konuştu.

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