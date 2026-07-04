ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine yönelik süreci ele aldıklarını ve Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde görüşmelerini sürdüreceklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü'nü de kutladı.

ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin önemine dikkat çeken Zelenskiy, "Amerika'nın, bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

İki liderin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler de ele alındı. Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine yönelik gerçek bir fırsat bulunduğunu belirterek, bu süreçte ABD'nin kararlı tutumunun belirleyici olacağını ifade etti.

Ukrayna lideri ayrıca, Trump ile görüşmelerini Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi sırasında yüz yüze sürdürme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

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