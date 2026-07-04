Televizyon ekranlarında sezon finali yapan yapımların ardından izleyiciler yeni sezon tarihlerini araştırmaya başladı. Yaz dönemine girilmesiyle birlikte birçok dizi yayın hayatına kısa bir ara verirken, yeni bölümlerin ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. Diziler ne zaman başlıyor merak edilirken Yeraltı, Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Sahipsizler ve Taşacak Bu Deniz gibi geniş izleyici kitlesine sahip yapımların yeni sezon başlangıç tarihi yakından takip ediliyor.

Mayıs ve haziran aylarında peş peşe sezon finali yapan diziler, yaz arasının ardından yeni hikayeleriyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Çirkin 17 Mayıs'ta sezon finali yaparken, Yeraltı 20 Mayıs'ta, Kızılcık Şerbeti 22 Mayıs'ta, Uzak Şehir ise 1 Haziran'da sezonu tamamladı.

2 Haziran'da Mehmed: Fetihler Sultanı ile Abi, 4 Haziran'da Sevdiğim Sensin, 5 Haziran'da Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz, 6 Haziran'da Gönül Dağı, 7 Haziran'da ise Teşkilat sezon finali yaparak yaz arasına girdi. Delikanlı, Kıskanmak ve Cennetin Çocukları ise final yaparak ekran macerasını tamamlayan yapımlar arasında yer aldı. Peki, diziler ne zaman başlıyor? Yeraltı, Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Sahipsizler, Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman?

Diziler ne zaman başlıyor? (Yeraltı, Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Sahipsizler, Taşacak Bu Deniz)

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Televizyon kanallarında yayınlanan dizilerin yeni sezonları, her yıl olduğu gibi Eylül ayının ortalarından itibaren başlayacak. Yaz döneminde sezon finali yapan yapımların büyük bölümü, yeni yayın döneminde izleyicisiyle yeniden buluşacak. Dizilerin kesin yayın tarihleri ise kanalların yapacağı resmi açıklamalarla netleşecek.

Diziler ne zaman başlıyor? (Yeraltı, Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Sahipsizler, Taşacak Bu Deniz)

YERALTI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeraltı dizisi 20 Mayıs'ta sezon finali yaptı. Dizinin yeni sezonunun Eylül ayında başlaması beklenirken, kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Diziler ne zaman başlıyor? (Yeraltı, Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Sahipsizler, Taşacak Bu Deniz)

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

22 Mayıs'ta sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti dizisinin de yeni sezonda Eylül ayında ekranlara dönmesi bekleniyor. Yeni sezon tarihiyle ilgili resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

Diziler ne zaman başlıyor? (Yeraltı, Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Sahipsizler, Taşacak Bu Deniz)

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzak Şehir, 1 Haziran'da sezon finali yaparak yaz arasına girdi. Dizinin yeni sezonunun Eylül ayında başlaması öngörülüyor. Kesin yayın tarihi daha sonra duyurulacak.

Diziler ne zaman başlıyor? (Yeraltı, Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Sahipsizler, Taşacak Bu Deniz)

SAHİPSİZLER YENİ SEZON NE ZAMAN?

Sahipsizler dizisinin yeni sezonunun da diğer yapımlarda olduğu gibi Eylül ayında başlaması bekleniyor. Ancak yayın tarihiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Diziler ne zaman başlıyor? (Yeraltı, Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Sahipsizler, Taşacak Bu Deniz)

TAŞACAK BU DENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

5 Haziran'da sezon finali yapan Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezonunun Eylül ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizinin kesin yayın tarihi, kanalın duyurusunun ardından belli olacak.



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