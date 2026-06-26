ATV ekranlarının uzun soluklu programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 26 Haziran Cuma günü yayınlanan sezon finali bölümüyle izleyicilerine kısa süreliğine veda etti. Yaklaşık iki aylık yaz arasına giren programın sezon finaline ise duygusal anlar damga vurdu. Yıllardır Müge Anlı ile birlikte ekranda yer alan deneyimli hukukçu Rahmi Özkan, programdan ayrılmayı düşündüğünü ve bu nedenle Müge Anlı'dan izin istediğini açıkladı. Anlı'nın kendisine verdiği cevabı paylaşan Özkan, konuşması sırasında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert’in değişmeyen isimleri arasında yer alan Rahmi Özkan, sezon finalinde yaptığı konuşmada bir süre önce programdan ayrılmayı düşündüğünü açıkladı. İlerleyen yaşı nedeniyle Müge Anlı ile özel bir görüşme gerçekleştirdiğini anlatan Özkan, bu görüşmede yaşadıklarını ilk kez canlı yayında paylaştı.

Konuşması sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Rahmi Özkan, Müge Anlı'dan programdan ayrılmak için izin istediğini ancak aldığı cevabın fikrini değiştirdiğini söyledi. Müge Anlı'nın kendisine verdiği destek dolu sözlerin yeniden çalışma azmi kazandırdığını belirten Özkan'ın açıklamaları stüdyoda alkışlarla karşılandı.

“KENDİMİ GERÇEKTEN YORGUN HİSSEDİYORUM” Rahmi Özkan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Üç gün önce Müge Hanım'ın odasına gittim. 'Müge Hanım, biraz konuşabilir miyiz?' dedim. 'Buyur' dedi. Ben de, 'Müge Hanım, ben belli bir yaşa geldim. Yoruldum. 50 yıldır çalışıyorum. Çok teşekkür ederim ama artık bazen kendimi gerçekten yorgun hissediyorum. Bu yüzden bazı şeyleri eskisi gibi rahat yapamamanın üzüntüsünü yaşıyorum' dedim.



“BENİM YERİME BAŞKA BİRİNİ BULUN” 'Arzu ederseniz şimdiden, yani iki ay önceden haber vermek istiyorum. İki ay sonra benim yerime başka bir arkadaşımızı bulun. Ben yine de kalben, gönülden sizinle beraber olurum' dedim.

ATV ekranlarının uzun soluklu programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 26 Haziran Cuma günü yayınlanan sezon finali bölümüyle izleyicilerine kısa süreliğine veda etti. Yaklaşık iki aylık yaz arasına giren programın sezon finaline ise duygusal anlar damga vurdu. Yıllardır Müge Anlı ile birlikte ekranda yer alan deneyimli hukukçu Rahmi Özkan, programdan ayrılmayı düşündüğünü ve bu nedenle Müge Anlı'dan izin istediğini açıkladı. Anlı'nın kendisine verdiği cevabı paylaşan Özkan, konuşması sırasında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

“O SÖZ BANA YETTİ” İşte o söz bana yetti. Bana yeniden güç ve azim verdi. İnşallah Cenab-ı Hak nasip ederse iki ay sonra da yine aranızda olacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum."

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