İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde hasta taşıyan ambulansla bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki Kartal Mahallesi Ordu Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ambulansla otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans kaldırıma çıktı.

3 SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı 3 meslektaşını hastaneye kaldırdı. Kaza yapan ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansa nakledilerek hastaneye götürüldü.

İstanbul'da ambulans ile otomobil çarpıştı! Sağlık çalışanları yaralandı

Kazayı gören Murat Şahin, hareket halindeki ambulansın sokağın başından hastayı aldığını söyleyerek, ambulansın ana caddeye ulaşmaya çalışırken ara sokaktan çıkan kırmızı araçla çarpıştığını, çarpışmanın etkisiyle ambulansın savrulduğunu belirtti.

HASTA KAZA ANINDA SEDYEDEN DÜŞMÜŞ

Sağlıkçıların sırtlarından ve ayaklarından yaralandığını anlatan Şahin, "Sedyeye bindirip gönderdik. Hasta 1 kişiydi. Onda da bir problem olduğunu düşünüyorum. Çünkü onu da ben indirdim. Sedyede değildi, kazanın etkisiyle aracın içindeki sedyeden araya düşmüştü." ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası