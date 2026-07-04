Yunanistan, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle peş peşe çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Son 24 saatte ülke genelinde 60 orman ve tarım arazisi yangını çıkarken, Selanik yakınlarındaki bir yerleşim yeri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yunanistan'da son 24 saatte çıkan çok sayıdaki orman ve tarım arazisi yangını ekipleri alarma geçirdi. Yetkililer, ülke genelinde 60 farklı noktada yangın çıktığını açıkladı.

Yunan İtfaiye Teşkilatı'nın verdiği bilgiye göre, Selanik yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde akşam saatlerinde başlayan yangına 40 itfaiyeci, 20 itfaiye aracı ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına Orta Makedonya Bölge Yönetimi'ne ait su tankerleri ve iş makineleri de destek veriyor.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine Sivil Savunma Genel Sekreterliği, cep telefonlarına gönderdiği 112 acil uyarı mesajıyla Oraiokastro'ya bağlı Anthupoli yerleşim yerindeki vatandaşlardan bölgeyi tahliye etmelerini istedi.

Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Birimi tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, son 24 saatte ülke genelinde çıkan 60 yangından 15'inin Orta Makedonya bölgesinde meydana geldiğini belirtirken, gün içerisinde çıkan yangınların büyük bölümünün ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındığını açıkladı.

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