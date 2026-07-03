37. Ankara Film Festivali'nin Ulusal Yarışma başvuruları başladı. Uzun metraj, belgesel ve kısa film kategorilerinde başvurular 11 Eylül'e kadar kabul edilecek.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 37. Ankara Film Festivali için ulusal yarışma başvuruları başladı.

12–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleştirilecek festivalin; Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa Film Yarışmaları için son başvuru tarihi 11 Eylül 2026 Cuma olarak belirlendi.

AFİŞ YARIŞMASI’NA BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Festivalin bu yılki görsel kimliğini belirleyecek Afiş Yarışması için de başvurular tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye’deki üniversitelerin grafik tasarımı, görsel iletişim tasarımı ve güzel sanatlar fakültesi öğrencileri ile mezunlarının katılımına açık olan yarışmaya son katılım tarihi 18 Eylül 2026 Cuma günü olacak.

Seçici kurulun yapacağı değerlendirmenin ardından festivalin resmi yüzü olarak seçilecek kazanan afiş, 9 Ekim 2026 Cuma günü festivalin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden tüm kamuoyuna duyurulacak.

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