Emekli maaşına yapılacak zamdan TCMB’nin faiz politikasına kadar birçok konuyu yakından ilgilendiren haziran enflasyonu yarın açıklanacak. AA Finans’ın anketinde %1,04’lük tahmin öne çıkarken, Gedik Yatırım’ın son raporundaki beklenti dikkat çekti. Bu arada İstanbul enflasyonu %1,14 olarak gerçekleşti. Mega kentte enflasyonun düşük gelmesi ile borsada toparlanma yaşanırken, iki yıllık tahvil faizi %40 sınırına kadar geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıkan Haziran TÜFE için geri sayım başladı. Emekli maaşına yapılacak zamdan TCMB’nin faiz politikasına kadar birçok konuyu yakından ilgilendiren kritik veri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Cuma günü saat 10:00’da açıklanacak.

Enflasyon mayısta aylık bazda %1,71 olarak gerçekleşmiş, yıllık TÜFE ise %32,61 seviyesine yükselmişti.

HAZİRAN TÜFE TAHMİNLERİ

Haziran ayında gıda ve enerji fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle aylık TÜFE yüzde 1’in altında bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde aylık enflasyon 6 ay sonra ilk defa yüzde 1 seviyesinin altında kalacak. Yarınki kritik veri öncesinde son tahminler de gelmeye başladı.

AA Finans’ın anketinde yüzde 1,04’lük tahmin öne çıkmıştı. Gedik Yatırım tarafından hazırlanan raporda ise Haziran’da TÜFE enflasyonunun aylık %0,80 gerçekleşmesi ve yıllık enflasyonun %32,6’dan %31,9’a gerilemesi beklentisi paylaşıldı.

En düşük tahmin geldi! Piyasada enflasyon heyecanı

GIDADA DÜŞÜŞ

Sebze fiyatlarında mayıstan sonra haziranda da çift haneli düşüşlere işaret edilen raporda, “Buna bağlı olarak gıda enflasyonunu haziranda %-0,7 olarak öngörüyoruz. Hatırlatmak gerekirse, sebze fiyatlarında yılın ilk 4 ayında kümülatif olarak %60’ın üzerinde bir artış yaşanmıştı ki, şimdi bu artışların düzeltmesi yaşanıyor” ifadelerine yer verildi.

AKARYAKITTA GERİLEME

Enerji enflasyonunun ise akaryakıt fiyatlarındaki gerilemelere (benzinde %-2,5, motorinde %-5 ve LPG’de %-5) bağlı olarak %-1,7 olarak öngörüldüğü raporda “Gıda ve enerji kaleminin manşet enflasyona olumlu etkisi toplam %0,3 puana ulaşıyor. Ek olarak, altın ve mücevherat fiyatlarındaki geri çekilme de manşet enflasyonu çok sınırlı da olsa aşağı çekecek” görüşü öne çıkarıldı.

En düşük tahmin geldi! Piyasada enflasyon heyecanı

GİYİMDE DİZGİNLENME

Analizde “Aylık TÜFE’de farklılaşmayı getirebilecek en önemli faktörün ise mayısta sezonluk fiyat artışları nedeniyle %11,4 olarak açıklanan giyim enflasyonunun bu ay kabaca yatay kalması olacak” denilerek, giyim enflasyonun mayısta manşet enflasyona %0,9 puanlık katkı yaptığı da hatırlatıldı.

PİYASADA OLUMLU TEPKİLER

Bu arada İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından dün açıklanan verilere göre mega kentte aylık enflasyon yüzde 1,14 olarak gerçekleşti. İstanbul enflasyonunun düşük gelmesi ile birlikte borsada toparlanma yaşanırken, 2 yıllık tahvil faizi %40 sınırına kadar geriledi.

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