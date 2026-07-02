Brent petrolün varil fiyatı bugün 70,65 dolara kadar geriledi ve savaş sonrası süreçte yeni dip seviyesine yöneldi. ABD Başkanı Trump’ın İran ile Katar’da gerçekleşen müzakerelerin “iyi gittiğini” açıklaması ve OPEC’ten çıkan Birleşik Arap Emirlikleri’nin günlük 4,85 milyon varillik maksimum üretim kapasitesine yaklaşması, petrolü bu hafta %-3,85 geri çekti. Dün gelen zammın ardından içeride de akaryakıt fiyatlarında yeni indirim beklentisi öne çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki gelişmelerle dalgalı görünüm sergileyen petrol fiyatlarında dikkat çeken hareketler devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı bugünkü işlemlerde 70,65 dolara kadar geriledi. Bu rakam, Orta Doğu’da savaş başlamadan önce 27 Şubat’tan bu yana görülen en düşük seviye oldu. Böylece petrol, çatışmaların ardından yaşanan süreçte “yeni bir dip” seviyeye yönelmiş oldu. ABD ham petrolü de düşüşe geçerek, savaş döneminde ilk defa 70 doların altına geriledi.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

ABD ve İran arasındaki müzakereler, petrol fiyatlarında ana belirleyici olmaya devam ediyor. Hafta sonunda 60 günlük ateşkesi tehdit eden çatışmalar yaşanmıştı. Ancak dün Katar’da gerçekleşen görüşmelerin ardından ABD Başkanı Trump’tan “müzakerelerin iyi gittiğine” yönelik açıklamalar geldi. Piyasalar, gerilimlerin daha da azalabileceğini değerlendirerek Orta Doğu’daki petrol arzında muhtemel aksamalara ilişkin endişeler geriledi ve “iyimserlik” daha fazla fiyatlanmaya başlandı.

PİYASADA BAE ETKİSİ

Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri tarafında önemli gelişmeler yaşanıyor. 1 Mayıs 2026 itibarıyla OPEC Grubundan resmen ayrılan BAE, günlük 4,85 milyon varillik maksimum üretim kapasitesine yaklaşmaya başladı. Ülkede petrol ihracatının, Hürmüz Boğazı ile birlikte alternatif boru hatları da kullanılarak savaş öncesi seviyelere ulaşması, fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Öte yandan Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz’e günde 7 milyon varillik sevkiyata devam etmesi, ABD’nin petrol ihracatını artırması ve Çin’den gelen talebin düşmesi de petrol fiyatını aşağı çekiyor.

Akaryakıt için iyi haber! Petrol fiyatlarında yeni dip…

DEPOLAR İÇİN İYİ HABER

Petrol fiyatları geçen cuma günü 73,60 dolardan kapanış yapmıştı. Bu haftaki düşüşün boyutu %-3,85 seviyesine ulaştı. Petroldeki bu düşüş, iç piyasada akaryakıt fiyatlarında da yeni indirim beklentisini destekledi. Son olarak dün gelen zammın ardında İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 62,79 TL’ye yükselmişti. Motorini litresi ise bugün itibarıyla 64,61 TL’den satılıyor.

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