Yunanistan, sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönmesini hızlandırmak için avukatlara prim verecek. Yeni karara göre, mültecilere ücretsiz danışmanlık yapan avukatlara devlet 160 avro ödeyecek. İltica hakkı olmayan sığınmacı avukatı sayesinde 2 ayda gönüllü dönmeyi kabul ederse, avukatın alacağı ücret 250 avroya çıkacak.

Yunanistan hükümeti, ülkelerine gönüllü geri dönüşü kabul eden her sığınmacının avukatını 'ödüllendirecek'.

Bu dikkat çekici kararı imzalayan ise Yunanistan Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakan Vekili Nikos Papathanasis, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris.

Yunanistan sığınmacıları göndermek için bu defa avukatları devreye soktu! Geri dönmeye ikna edene 250 avro

ÖNCE 160 SONRA 250 AVRO

Buna göre, bundan sonra sığınmacılara Yunanistan'a vardıkları ilk aşama olan idari süreçte, ücretsiz hukuki danışmanlık sağlanacak ancak bu hizmet, sadece belli şartları sağlayan avukatlarca verilebilecek.

Yunanistan sığınmacıları göndermek için bu defa avukatları devreye soktu! Geri dönmeye ikna edene 250 avro

Devlet, bu hizmet için avukata 160 avro ödeyecek. Avukatın hizmet verdiği sığınmacılar, iltica hakkına sahip değillerse ve 2 ayda gönüllü olarak geri dönüş başvurusunda bulunurlarsa avukatların alacağı ücret 250 avroya yükselecek.

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