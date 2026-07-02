Yunanistan sığınmacıları göndermek için bu defa avukatları devreye soktu! Geri dönmeye ikna edene 250 avro
Yunanistan, sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönmesini hızlandırmak için avukatlara prim verecek. Yeni karara göre, mültecilere ücretsiz danışmanlık yapan avukatlara devlet 160 avro ödeyecek. İltica hakkı olmayan sığınmacı avukatı sayesinde 2 ayda gönüllü dönmeyi kabul ederse, avukatın alacağı ücret 250 avroya çıkacak.
- Bu kararı Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakan Vekili Nikos Papathanasis, Adalet Bakanı Yorgos Floridis ve Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris imzaladı.
- Sığınmacılara idari süreçte ücretsiz hukuki danışmanlık sağlanacak ve bu hizmeti veren avukatlara devlet 160 avro ödeme yapacak.
- Eğer avukatın hizmet verdiği sığınmacılar iltica hakkına sahip değilse ve 2 ay içinde gönüllü geri dönüş başvurusunda bulunurlarsa, avukatın alacağı ücret 250 avroya yükselecek.
Yunanistan hükümeti, ülkelerine gönüllü geri dönüşü kabul eden her sığınmacının avukatını 'ödüllendirecek'.
Bu dikkat çekici kararı imzalayan ise Yunanistan Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakan Vekili Nikos Papathanasis, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris.
ÖNCE 160 SONRA 250 AVRO
Buna göre, bundan sonra sığınmacılara Yunanistan'a vardıkları ilk aşama olan idari süreçte, ücretsiz hukuki danışmanlık sağlanacak ancak bu hizmet, sadece belli şartları sağlayan avukatlarca verilebilecek.
Devlet, bu hizmet için avukata 160 avro ödeyecek. Avukatın hizmet verdiği sığınmacılar, iltica hakkına sahip değillerse ve 2 ayda gönüllü olarak geri dönüş başvurusunda bulunurlarsa avukatların alacağı ücret 250 avroya yükselecek.