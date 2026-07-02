Kazımcan Karataş, milli takım tercihini yaptı: O ülkenin formasını giyecek
Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın, Kuzey Makedonya milli takımının davetini kabul ettiği ileri sürüldü.
- Kazımcan Karataş, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda forma giymeyi kabul etti.
- Kazımcan Karataş'ın babası daha önce Kuzey Makedonya vatandaşlığı almıştır.
- Kazımcan Karataş, Kuzey Makedonya vatandaşlık işlemlerini başlattı ve yaklaşık iki ay içinde tamamlanması bekleniyor.
- Genç futbolcu daha önce Türkiye'nin U-17, U-19 ve U-21 alt yaş kategorilerinde oynamıştır.
- Kazımcan Karataş, A takım düzeyindeki tercihini Kuzey Makedonya'dan yana kullanmıştır.
- Karataş'ın yakın zamanda yeni milli takımıyla ilk kampına katılması ve resmi maçlarda sahaya çıkması bekleniyor.
Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın, Galatasaray'ın 23 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş'a milli takımda forma giymesi için teklif yaptığı belirtildi.
KARATAŞ SEÇİMİNİ YAPTI
HT Spor'un haberine göre; taraflar arasındaki görüşmelerin ardından Kazımcan Karataş, bu teklife olumlu cevap verdi.
VATANDAŞLIK İŞLEMLERİNİ BEKLİYOR
Genç savunmacının babasının bir süre önce Kuzey Makedonya vatandaşlığı almasının ardından, Kazımcan'ın da vatandaşlık sürecini başlattığı ve yaklaşık iki ay içerisinde işlemlerin tamamlanmasının beklendiği belirtildi.
TÜRKİYE'NİN ALT YAŞ KATEGORİLERİNDE OYNAMIŞTI
Daha önce Türkiye’nin U-17, U-19 ve U-21 alt yaş kategorilerinde ay yıldızlı formayı terleten genç savunmacı, A takım düzeyindeki tercihini Kuzey Makedonya’dan yana kullandı. Karataş'ın yakın zamanda yeni milli takımıyla ilk kampına katılması ve resmi maçlarda sahaya çıkması bekleniyor.