Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın, Kuzey Makedonya milli takımının davetini kabul ettiği ileri sürüldü.

Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın, Galatasaray'ın 23 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş'a milli takımda forma giymesi için teklif yaptığı belirtildi.

KARATAŞ SEÇİMİNİ YAPTI

HT Spor'un haberine göre; taraflar arasındaki görüşmelerin ardından Kazımcan Karataş, bu teklife olumlu cevap verdi.

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİNİ BEKLİYOR

Genç savunmacının babasının bir süre önce Kuzey Makedonya vatandaşlığı almasının ardından, Kazımcan'ın da vatandaşlık sürecini başlattığı ve yaklaşık iki ay içerisinde işlemlerin tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Kazımcan Karataş

TÜRKİYE'NİN ALT YAŞ KATEGORİLERİNDE OYNAMIŞTI

Daha önce Türkiye’nin U-17, U-19 ve U-21 alt yaş kategorilerinde ay yıldızlı formayı terleten genç savunmacı, A takım düzeyindeki tercihini Kuzey Makedonya’dan yana kullandı. Karataş'ın yakın zamanda yeni milli takımıyla ilk kampına katılması ve resmi maçlarda sahaya çıkması bekleniyor.

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