Galatasaray ile anılıyordu, imza için gidiyor: Mourinho ayrılığı onayladı
Adı Galatasaray ile anılan Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın, Manchester City ile görüştüğü ve İngiliz ekibine yakın olduğu ileri sürüldü.
- Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Camavinga'nın ayrılığına onay verdi.
- Real Madrid ile Manchester City arasında Camavinga'nın transferi için doğrudan temaslar kuruldu.
- Manchester City, Camavinga'yı orta saha yapılanmasının en önemli parçası olarak görüyor.
- Paris Saint-Germain'in de daha önce oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
- Camavinga, geçen sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıktı, 2 gol ve 1 asist yaptı.
İsmi sıkça Galatasaray'la anılan ve Real Madrid'de geleceği merak konusu haline gelen Eduardo Camavinga hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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MOURINHO AYRILIĞI ONAYLADI
Marca'nın haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, özellikle Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanşındaki performansının ardından Camavinga'nın ayrılığına onay verdi. İspanyol deviyle Manchester City arasında Camavinga'nın transferi için doğrudan temaslar kurulduğu ve İngilizlerin bu transfer için iyi bir ücret ödemeye hazır olduğu belirtildi. Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna da çağrılmayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun City ile yeniden çıkış yakalamak istediği belirtildi.
CITY GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVREDE
Paris Saint-Germain'in de oyuncu ile daha önce ilgilendiği ve Manchester City'nin de bu yarışa güçlü bir şekilde dahil olduğu öne sürüldü. City'nin, oyuncu cephesiyle görüşmelere başladığı ve Camavinga'yı orta saha yapılanmasının en önemli parçası olarak gördükleri aktarıldı.
GEÇEN SEZONKİ KARNESİ
Real Madrid formasıyla geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Eduardo Camavinga, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.