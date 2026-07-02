Adı Galatasaray ile anılan Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın, Manchester City ile görüştüğü ve İngiliz ekibine yakın olduğu ileri sürüldü.

İsmi sıkça Galatasaray'la anılan ve Real Madrid'de geleceği merak konusu haline gelen Eduardo Camavinga hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Mario Lemina, 5 milyon dolarlık teklifi reddetti

MOURINHO AYRILIĞI ONAYLADI

Marca'nın haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, özellikle Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanşındaki performansının ardından Camavinga'nın ayrılığına onay verdi. İspanyol deviyle Manchester City arasında Camavinga'nın transferi için doğrudan temaslar kurulduğu ve İngilizlerin bu transfer için iyi bir ücret ödemeye hazır olduğu belirtildi. Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna da çağrılmayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun City ile yeniden çıkış yakalamak istediği belirtildi.

Eduardo Camavinga

CITY GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVREDE

Paris Saint-Germain'in de oyuncu ile daha önce ilgilendiği ve Manchester City'nin de bu yarışa güçlü bir şekilde dahil olduğu öne sürüldü. City'nin, oyuncu cephesiyle görüşmelere başladığı ve Camavinga'yı orta saha yapılanmasının en önemli parçası olarak gördükleri aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

Real Madrid formasıyla geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Eduardo Camavinga, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası