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Spor

Tour Of Ordu 2026: Kıyıdan zirveye, muhteşem final!

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Tour Of Ordu 2026: Kıyıdan zirveye, muhteşem final!
Fotoğraf Başlığı Tour Of Ordu 2026: Kıyıdan zirveye, muhteşem final!

Solution Tech Nippo Rali Takımı’ndan Santiago Abner, 119 kilometrelik Ordu–Perşembe Yaylası etabını 3 saat 16 dakika 47 saniyelik derecesiyle kazanırken, U21 kategorisinde Ferhat Emişci şampiyon oldu. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyonun 2027’de 4 etaplı UCI takviminde yer alması için çalışacaklarını açıkladı.

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HASAN SARİÇİCEK - Karadeniz’in yemyeşil eteklerinden Karga Tepesi’nin sarp zirvesine uzanan 119 kilometrelik efsane etap, bisiklet tutkusunu adeta alevlere boğdu! Tour of Ordu 2026, “Kıyıdan Zirveye, Karadeniz Klasiği” sloganıyla iki gün süren destansı mücadelenin ardından dün nefes kesen bir finişle taçlandı.

Tour Of Ordu 2026: Kıyıdan zirveye, muhteşem final!
Başlık ResmiTour Of Ordu 2026: Kıyıdan zirveye, muhteşem final!

SANTIAGO ABNER ORDU-PERŞEMBE ETABINI KAZANDI

Solution Tech Nippo Rali Takımı’ndan Santiago Abner, 3 saat 16 dakika 47 saniyelik efsanevi derecesiyle Ordu–Perşembe Yaylası etabını kazandı. 16 takımın sporcuları, Ordu’nun her tonunu sergileyen doğasında adeta birer savaşçı gibi pedal çevirdi. Yeşilin her nüansı altında ter dökülen atletler, hem doğayla hem de rakipleriyle amansız bir düelloya girdi.

Tour Of Ordu 2026: Kıyıdan zirveye, muhteşem final!
Başlık ResmiTour Of Ordu 2026: Kıyıdan zirveye, muhteşem final!

GÖZLER KARGA TEPESİ'NDE

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun damalı bayrağı sallamasıyla start alan yarışta, ilk 28 kilometre pelotonun demir disiplininde geçti. 50. kilometrede Spor Toto Cycling Team’den Kaan Soylu Özkalbim, Tshenolo Pro Cycling Team’den Gustav Roller, VC Fukuoka’dan Haruhi Honda ve İstanbul Team’den Mewael Gırmay’ın oluşturduğu kaçış grubu, farkı 1 dakika 15 saniyeye kadar açtı. Ancak son 28 kilometrede pelotonun öfkeli temposu farkı 15 saniyeye indirdi. Gözler Karga Tepesi’ne çevrildi…

Tour Of Ordu 2026: Kıyıdan zirveye, muhteşem final!
Başlık ResmiTour Of Ordu 2026: Kıyıdan zirveye, muhteşem final!

GENÇLER KATEGORİSİNDE ŞAMPİYON FERHAT EMİŞÇİ

Zirveye tırmanan o son kilometrelerde yürekler ağızlara geldi. Abner, rakipsiz bir irade ve güçle finiş çizgisini ilk geçen isim oldu. Gençler kategorisinde ise 21 yaş altı şampiyonluğu Ferhat Emişci’nin oldu; Türk bisikletinin parlayan yıldızı, geleceğin umudu olarak sahneyi aydınlattı.

Tour Of Ordu 2026: Kıyıdan zirveye, muhteşem final!
Başlık ResmiTour Of Ordu 2026: Kıyıdan zirveye, muhteşem final!

"ORGANİZASYONU BÜYÜTMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Başkan Müftüoğlu coşkuyla vurguladı: “Gelecek yıl organizasyonu daha da büyütmek için çalışacağız. 2027’de UCI takviminde 4 etaplı bir klasik olarak yer almak istiyoruz. Ferhat gibi genç yeteneklerimiz, Türk bisikletinin gururu!

Tour of Ordu, yalnızca bir yarış değil; terin, iradenin ve Karadeniz’in ruhunun zaferiydi. 2027’de daha büyük, daha coşkulu bir destan için geri sayım başladı!

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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