ODMD'nin açıkladığı güncel satış verilerine göre, Haziran 2026 döneminde en çok tercih edilen elektrikli otomobiller belli oldu. Yerli üretim Togg'dan Tesla, BYD, MINI ve Kia'ya kadar birçok marka satış yarışında öne çıkarken, en çok satan modeller de netleşti. İşte Türkiye'nin en çok satılan elektrikli otomobilleri ve güncel satış sıralaması.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre yılın ilk yarısında elektrikli otomobil satışları 81 bin 331 adet oldu.



Tamamen elektrikli otomobillerin pazar payı ise yüzde 18,5’e çıktı.

Pazarın hakimi Togg! Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri

EN ÇOK ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Haziran ayında en çok elektrikli otomobil satan markaların zirvesinde yılın ilk 5 ayında olduğu gibi iki modeliyle yine Togg yer aldı.

Satışlara model bazında baktığımızda Haziran ayında Togg’un SUV modeli zirvede. Markanın sedan modeli ise ikinci sırada yer aldı. KG Mobility Torres EVX üçüncü sırada onları takip ediyor.

Pazarın hakimi Togg! Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri

İşte Türkiye’nin tercih ettiği elektrikli modeller…

MODEL HAZİRAN 1. TOGG T10X 2.993 adet 2. KGM TORRES EVX 1.658 adet 3. TOGG T10F 1.570 adet 4. MINI COUNTRYMAN 1.410 adet 5. OPEL FRONTERA 845 adet 6. VOLVO EX30 742 adet 7. KİA NİRO EV 642 adet 8. BMW X1 541 adet 9. CİTROEN C3 AİRCROSS 467 adet 10. TESLA MODEL Y 398 adet

Haziran döneminde ise Togg yine iki modeliyle zirvede yer aldı. Toplam 21 bin 248 adetle elektrikli araç pazarının yüzde 26’dan fazlasına sahip.

MODEL OCAK-MAYIS 1. TOGG T10X 12.003 adet 2. TOGG T10F 9.245 adet 3. KGM TORRES 7.350 adet 4. MINI COUNTRYMAN 6.845 adet 5. OPEL FRONTERA 4.171 adet 6. TESLA MODEL Y 3.793 adet 7. VOLVO EX30 3.423 adet 8. CITROEN C3 AIRCROSS 2.288 adet 9. BMW X1 2.283 adet 10. BYD SEALION 7 2.007 adet

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