Pazarın hakimi Togg! Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri
ODMD'nin açıkladığı güncel satış verilerine göre, Haziran 2026 döneminde en çok tercih edilen elektrikli otomobiller belli oldu. Yerli üretim Togg'dan Tesla, BYD, MINI ve Kia'ya kadar birçok marka satış yarışında öne çıkarken, en çok satan modeller de netleşti. İşte Türkiye'nin en çok satılan elektrikli otomobilleri ve güncel satış sıralaması.
- Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre yılın ilk yarısında elektrikli otomobil satışları 81 bin 331 adet olarak gerçekleşti.
- Tamamen elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 18,5'e çıktı.
- Haziran ayında en çok elektrikli otomobil satan markalar sıralamasında Togg, iki modeliyle zirvede yer aldı.
- Haziran ayında satışlara model bazında bakıldığında Togg'un SUV modeli birinci, sedan modeli ikinci sırada yer aldı.
- Haziran ayında KG Mobility Torres EVX üçüncü sırada yer aldı.
- Yılın ilk 5 ayında da Togg'un iki modeli en çok satanlar listesinde zirvede yer aldı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre yılın ilk yarısında elektrikli otomobil satışları 81 bin 331 adet oldu.
Tamamen elektrikli otomobillerin pazar payı ise yüzde 18,5’e çıktı.
EN ÇOK ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
Haziran ayında en çok elektrikli otomobil satan markaların zirvesinde yılın ilk 5 ayında olduğu gibi iki modeliyle yine Togg yer aldı.
Satışlara model bazında baktığımızda Haziran ayında Togg’un SUV modeli zirvede. Markanın sedan modeli ise ikinci sırada yer aldı. KG Mobility Torres EVX üçüncü sırada onları takip ediyor.
İşte Türkiye’nin tercih ettiği elektrikli modeller…
|MODEL
|HAZİRAN
|1. TOGG T10X
2.993 adet
|2. KGM TORRES EVX
1.658 adet
|3. TOGG T10F
1.570 adet
|4. MINI COUNTRYMAN
1.410 adet
|5. OPEL FRONTERA
845 adet
|6. VOLVO EX30
742 adet
|7. KİA NİRO EV
642 adet
|8. BMW X1
541 adet
|9. CİTROEN C3 AİRCROSS
467 adet
|10. TESLA MODEL Y
398 adet
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Haziran döneminde ise Togg yine iki modeliyle zirvede yer aldı. Toplam 21 bin 248 adetle elektrikli araç pazarının yüzde 26’dan fazlasına sahip.
|MODEL
|OCAK-MAYIS
|1. TOGG T10X
12.003 adet
|2. TOGG T10F
9.245 adet
|3. KGM TORRES
7.350 adet
|4. MINI COUNTRYMAN
6.845 adet
|5. OPEL FRONTERA
4.171 adet
|6. TESLA MODEL Y
3.793 adet
|7. VOLVO EX30
3.423 adet
|8. CITROEN C3 AIRCROSS
2.288 adet
|9. BMW X1
2.283 adet
|10. BYD SEALION 7
2.007 adet