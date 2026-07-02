Volkswagen, ikonik Golf modelinin dizel motorlu versiyonuna veda ediyor. Yaklaşık 50 yıldır satışta olan Golf TDI'ın vedası, dizel otomobillerin otomotiv sektöründeki etkisini giderek kaybettiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Volkswagen, Golf modelinde önemli bir dönüm noktasına imza attı. Alman üretici, Golf'ün dizel motorlu versiyonunu İngiltere'de satıştan kaldırdığını açıkladı. Böylece 1976 yılında ilk kez yollara çıkan Golf TDI'ın yaklaşık yarım asırlık serüveni bu pazarda sona ermiş oldu.

Şirket, kararın arkasındaki en önemli nedenin azalan müşteri talebi olduğunu belirtti. Volkswagen İngiltere'den yapılan açıklamada, markanın artık Golf modelinde benzinli motor seçenekleri ile yıl içinde satışa sunulacak yeni tam hibrit versiyonlara odaklanacağı ifade edildi.

Dizelin sonu resmen geliyor! Volkswagen Golf'te 50 yıllık dizel dönemi sona eriyor

Dizel motorların hala dikkat çekici bir paya sahip olduğu Almanya ve İtalya gibi pazarlarda da benzer durumun yakın zamanda yaşanması bekleniyor.

50 YILLIK SERÜVEN

Golf, 1974 yılında tanıtıldıktan iki yıl sonra dizel motor seçeneğine kavuşmuş ve özellikle uzun yol yapan kullanıcılar için düşük yakıt tüketimiyle öne çıkmıştı. Yıllar boyunca Avrupa'nın en popüler dizel otomobillerinden biri olan Golf TDI, özellikle filo kullanıcıları ve yüksek kilometre yapan sürücüler tarafından tercih edildi.

Dizelin sonu resmen geliyor! Volkswagen Golf'te 50 yıllık dizel dönemi sona eriyor

Ancak son yıllarda dizel motorlara olan ilgi hızla azaldı. İngiltere Otomobil Üreticileri ve Satıcıları Birliği'nin (SMMT) verilerine göre, bu yılın ilk beş ayında dizel otomobiller yeni araç satışlarının yalnızca yüzde 4,8'ini oluşturdu. Volkswagen cephesinde ise satılan Golf modellerinin sadece yüzde 5,5'i dizel motora sahipti.

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