Toyota'nın Temmuz 2026 güncel fiyat listesi otomobil satın almayı planlayanların gündeminde yer alıyor. Corolla'dan C-HR'a, Yaris Cross'tan Hilux'a kadar markanın Türkiye'de satışa sunduğu modellerin güncel fiyatları merak edilirken, hibrit ve SUV modeller de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte Toyota Türkiye'nin güncel fiyat listesi ve öne çıkan modeller.

Sıfır otomobil piyasasında yaşanan fiyat değişimleri nedeniyle tüketiciler markaların güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota da sedan, SUV ve pick-up segmentindeki geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor.



Özellikle Corolla, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Yaris Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Hilux modelleri, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların en çok araştırdığı araçlar arasında yer alıyor.

Toyota’da marka modele göre Temmuz ayı boyunca 250 bin TL’den 4.6 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor. Türkiye’nin en çok satan modellerinden olan Corolla’da 750 bin TL’ye varan indirim uygulanıyor.

İŞTE TÜM TOYOTA MODELLERİNDE HAZİRAN VE TEMMUZ AYI FİYATLARI

Japon otomobil devi Toyota Temmuz fiyatları listesini güncelledi. Markanın bazı modellerinde fiyatlar sabit kalırken, bazı modellere zamlar yapıldı.

Peki Toyota’nın hangi modelinde ne kadar fiyat artışı ya da indirim oldu? Toyota Corolla’nın Temmuz ayı fiyatı ne kadar oldu? Toyota Corolla’da indirim kampanyası var mı?

MODEL Kampanyalı Haziran Fiyatı Kampanyalı Temmuz Fiyatı Fark Corolla Vision Plus 1.892.000 TL 1.790.000 TL -102.000 TL Corolla Dream 2.040.000 TL 2.040.000 TL 0 TL Corolla Dream X-Pack 2.160.000 TL 2.160.000 TL 0 TL Corolla Flame X-Pack 2.215.000 TL 2.215.000 TL 0 TL Corolla Passion X-Pack 2.370.000 TL 2.370.000 TL 0 TL Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT 2.808.000 TL 2.808.000 TL 0 TL Corolla Hybrid Dream-X-Pack 2.530.000 TL 2.530.000 TL 0 TL Corolla Hybrid Flame X-Pack 2.549.000 TL 2.717.000 TL 168.000 TL Corolla Cross Hybrid 2.765.000 TL 2.820.000 TL 55.000 TL C-HR Hybrid 2.325.000 TL 2.250.000 TL -75.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 2.225.000 TL 2.180.000 TL -45.000 TL Yaris Cross Hybrid 2.317.000 TL 2.317.000 TL 0 TL Yaris Hybrid 2.025.000 TL 1.995.000 TL -30.000 TL Land Cruiser Prado 13.750.000 TL 14.700.000 TL 950.000 TL

BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Japon otomobil devi Toyota, Temmuz ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyalarını da duyurdu. Toyota'nın 2026 yılı Temmuz ayındaki indirim kampanyası en çok satılan modeli Corolla’dan, lüks dev SUV’u Land Cruiser’a kadar hemen her modelinde uygulanıyor.

İşte Toyota Corolla’daki indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

VERSİYON LİSTE FİYATI KAMPANYALI FİYAT İNDİRİM 1.5 Vision Plus Multidrive S 2.284.000 TL 1.790.000 TL 494.000 TL 1.5 Dream Multidrive S 2.609.000 TL 2.040.000 TL 569.000 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2.753.000 TL 2.160.000 TL 593.000 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 2.963.000 TL 2.215.000 TL 748.000 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 3.126.000 TL 2.370.000 TL 756.000 TL

Toyota Corolla Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.808.000 TL - 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.888.000 TL 2.530.000 TL 358.000 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 3.119.000 TL 2.717.000 TL 402.000 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT 3.320.000 TL 2.820.000 TL 500.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.556.000 TL 3.024.000 TL 532.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 4.120.500 TL 3.504.000 TL 616.500 TL

Toyota Corolla C-HR Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT*** 2.566.000 TL 2.250.000 TL 316.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.959.000 TL 2.566.000 TL 393.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 3.249.000 TL 2.980.000 TL 269.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 3.399.000 TL 3.085.000 TL 314.000 TL

Corolla Hatchback Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)



Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.781.000 TL 2.225.000 TL 556.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.924.000 TL 2.550.000 TL 374.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT** 2.924.000 TL 2.550.000 TL 374.000 TL

Corolla Yaris Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT 2.704.000 TL 2.317.000 TL 387.000 TL 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT 3.208.000 TL 2.740.000 TL 468.000 TL

Corolla Yaris Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.5 Hybrid Flame e-CVT 2.245.000 TL 1.995.000 TL 250.000 TL 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT** 2.640.000 TL 2.365.000 TL 275.000 TL

Toyota Land Cruiser Prado indirim kampanyası (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Land Cruiser Prado 19.620.000 TL 14.700.000 TL 4.920.000 TL

TİCARİ MODELLERİN FİYAT LİSTESİ

MODEL LİSTE FİYATI KAMPANYALI FİYAT İNDİRİM Hilux 3.100.000 TL 2.918.000 TL 182.000 TL Proace City 2.028.000 TL 1.652.000 TL 376.000 TL Proace City Cargo 1.429.000 TL 1.289.000 TL 140.000 TL Proace Verso 2.495.500 TL 2.312.500 TL 183.000 TL Proace Cargo 1.845.000 TL 1.749.000 TL 96.000 TL Proace Max 1.950.000 TL 1.726.500 TL 223.500 TL Proace Max Kamyonet 2.059.000 TL 1.804.000 TL 255.000 TL

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