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Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi!

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Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi!
Fotoğraf Başlığı Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi!

İçişleri Bakanlığı, Arjantin tarafından iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Kurtuluş'un görüntüsünün de kullanıldığı Bakanlık mesajında, suç örgütleri ile mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi.

Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi!
Başlık ResmiOrganize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi!

İçişleri Bakanlığı, Arjantin tarafından iade edilen Kurtuluş'un Türkiye'ye getirilmesine dair paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Devletimizin kararlı mücadelesi sınır tanımıyor. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin’de yakalanmasının ardından Brezilya’dan aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı’na getirildi.

Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi!
Başlık ResmiOrganize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi!

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız ile Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde; 13 bin kilometre uzaktan Türkiye’ye gerçekleştirilen bu iade süreci suçla mücadeledeki kararlılığımızın açık bir göstergesidir.

Huzurumuza kasteden hiçbir odak adaletten kaçamayacak!

Sınır ötesinde dahi adaleti tecelli ettiren Kahraman Polislerimize, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın emeği geçen tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz.

Detaylar geliyor...

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