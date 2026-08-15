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Özel bakımevinde rahatsızlanmıştı! Otizmli vatandaşın ölümüne inceleme

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Özel bakımevinde rahatsızlanmıştı! Otizmli vatandaşın ölümüne inceleme
Fotoğraf Başlığı Özel bakımevinde rahatsızlanmıştı! Otizmli vatandaşın ölümüne inceleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde özel bir engelli bakım merkezinde kalan 32 yaşındaki otizmli vatandaş, geçirdiği nöbet sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümün ardından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve idari inceleme başlatıldı.

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaklaşık bir yıldır özel bir engelli bakım merkezinde kalan 32 yaşındaki otizmli vatandaş, geçirdiği nöbetin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merzifon Kaymakamlığı, Özel Merzifon Tekin Engelli Bakım Merkezi’nde hizmet alan S.G.’nin 11 Ağustos 2026’da nöbet geçirdiğini bildirdi. Sağlık personelinin müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen vatandaş, aynı gece öldü.

Olayın ardından ölümün tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla idari inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında ilgili bilgi, belge ve kamera kayıtlarının temin edildiği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından müfettiş görevlendirilmesinin talep edildiği belirtildi.

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ADLİ İNCELEME DE BAŞLATILDI

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olayla ilgili adli inceleme süreci başlatıldı. Talep edilen bilgi, belge ve kayıtların adli mercilere iletildiği bildirildi.

Merzifon Kaymakamlığı açıklamasında, adli ve idari inceleme sürecinin devam ettiği belirtilirken, hayatını kaybeden vatandaşın ailesine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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