İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, takımı kümede tutan Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

TEKNİK EKİBİYLE DE YOLLAR AYRILDI

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, taraflar arasındaki sözleşmede yer alan karşılıklı fesih maddesinin işletildiği ve Pereira'nın görevinden ayrıldığı belirtildi. Portekizlinin teknik ekibinde yer alan Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop ve Pedro Lopes'un da kulüpten ayrıldığı belirtildi.

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VITOR PEREIRA'YA TEŞEKKÜR

Vitor Pereira ve ekibine kulübe verdikleri emek ve gösterdikleri özveri nedeniyle teşekkür eden Nottingham Forest, "Vitor ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca ortaya koydukları sıkı çalışma ve bağlılık için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nottingham Forest'ı büyük bir özveriyle temsil ettiler. Kulübün Premier Lig'deki yerini korumasına katkı sağladılar, takımı UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale taşıdılar ve gelecekte üzerine inşa edeceğimiz sağlam temelleri attılar. Nottingham Forest'taki herkes, oyuncularımız, çalışanlarımız ve taraftarlarımızla kurdukları güçlü ilişkiler ile kulübümüze verdikleri büyük emek için kendilerine minnettardır. Vitor Pereira ve teknik ekibine kulübümüze yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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