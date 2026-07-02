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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Salih Omurtak Caddesi'nde bir otomobil ile motosikletin karıştığı maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında "kim haklı" tartışması yaşandı. Tarafların kendi aralarında uzlaşamaması üzerine olay yerine çağrılan trafik polisinin duruma müdahale etmesi ve gerekli kaza raporunu düzenlemesinin ardından yükselen tansiyon düştü ve sürücüler bölgeden ayrıldı.

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