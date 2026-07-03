Türkiye'de internetten en çok çocuk kitapları satın alındı. Hepsiburada verilerine göre 2026'nın ilk yarısında 5 milyondan fazla kitap siparişi verilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından kitap alışverişinin en yoğun olduğu şehirler Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı.

Türkiye’de internet üzerinden yapılan kitap alışverişlerde çocuk edebiyatı ilk sırada yer alıyor. e-Ticaret platformu Hepsiburada’nın 2026’nın ilk yarısına dair kitap verileri, çocuk kitaplarının liderliğini ortaya koydu.

İlk altı ayda platform üzerinden 5 milyondan fazla kitap siparişi verilirken, okurlar 240 bin farklı başlıkta kitap satın aldı. “Neyin Var Porsuk?” en çok tercih edilen eser olurken, “Gece Yarısı Treni” gibi yılın yeni kitapları da çok satanlar listesine girdi.

Platformun verileri, ailelerin çocuk kitaplarında aynı serinin devam kitaplarını ve gelişim odaklı eserleri birlikte satın almayı tercih ettiğini de gösterdi.

Öte yandan platformun datalarına göre; kitap alışverişlerinin en yoğun gerçekleştiği saat aralığı 18.00-20.00 oldu. Kitap siparişi veren kullanıcıların yüzde 68’ini kadınlar, yüzde 32’sini erkekler oluşturdu. İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından kitap alışverişinin en yoğun olduğu şehirler Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı.

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