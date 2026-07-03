İnternette tercih: Çocuk kitapları ilk sırada
Türkiye'de internetten en çok çocuk kitapları satın alındı. Hepsiburada verilerine göre 2026'nın ilk yarısında 5 milyondan fazla kitap siparişi verilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından kitap alışverişinin en yoğun olduğu şehirler Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı.
- Hepsiburada'nın 2026'nın ilk yarısına dair verilerine göre, platform üzerinden 5 milyondan fazla kitap siparişi verildi ve 240 bin farklı kitap başlığı satın alındı.
- En çok tercih edilen eser "Neyin Var Porsuk?" oldu ve "Gece Yarısı Treni" gibi yeni çıkan kitaplar da çok satanlar listesine girdi.
- Aileler çocuk kitaplarında aynı serinin devamlarını ve gelişim odaklı eserleri birlikte satın almayı tercih etti.
- Kitap alışverişlerinin en yoğun gerçekleştiği saat aralığı 18.00-20.00 olarak belirlendi.
- Kitap siparişi veren kullanıcıların yüzde 68'ini kadınlar, yüzde 32'sini erkekler oluşturdu.
- İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından en çok kitap alışverişi yapılan şehirler Bursa, Kocaeli ve Antalya oldu.
Türkiye’de internet üzerinden yapılan kitap alışverişlerde çocuk edebiyatı ilk sırada yer alıyor. e-Ticaret platformu Hepsiburada’nın 2026’nın ilk yarısına dair kitap verileri, çocuk kitaplarının liderliğini ortaya koydu.
İlk altı ayda platform üzerinden 5 milyondan fazla kitap siparişi verilirken, okurlar 240 bin farklı başlıkta kitap satın aldı. “Neyin Var Porsuk?” en çok tercih edilen eser olurken, “Gece Yarısı Treni” gibi yılın yeni kitapları da çok satanlar listesine girdi.
Platformun verileri, ailelerin çocuk kitaplarında aynı serinin devam kitaplarını ve gelişim odaklı eserleri birlikte satın almayı tercih ettiğini de gösterdi.
Öte yandan platformun datalarına göre; kitap alışverişlerinin en yoğun gerçekleştiği saat aralığı 18.00-20.00 oldu. Kitap siparişi veren kullanıcıların yüzde 68’ini kadınlar, yüzde 32’sini erkekler oluşturdu. İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından kitap alışverişinin en yoğun olduğu şehirler Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı.