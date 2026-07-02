İspanya'da bir adam tarafından sokakta bulunan tablo ünlü ressam Joaquín Sorolla’ya ait çıktı. Bir aile tarafından sokakta unutulan tabloyu evine götüren adam, 150 bin euro değerindeki tablo hakkındaki gerçekleri yapay zeka sayesinde öğrendi.

İspanya'da bir ailenin sokakta unuttuğu 150 bin euroluk tabloyu çöpe atılmış sanarak sadece çerçevesi için evine götüren bir adam, eserin ünlü ressam Joaquín Sorolla’ya ait olduğunu yapay zeka sayesinde keşfetti. Haberlerde "çalıntı" ihbarını gören dürüst vatandaş, değerli eseri hemen polise teslim etti.

TRT Haber'in The Guardian'dan çevirdiği habere göre; Sevilla kentinde yaşayan bir aile, nesillerdir ellerinde bulundurdukları ve tatillere giderken yanlarında taşımayı adet edindikleri değerli tabloyu bagaja yerleştirmek üzere kaldırıma bıraktı.

O sırada trafiğin sıkışması ve arkadaki araçların korna çalarak baskı yapması üzerine panikleyen aile üyeleri, duvar kenarına yasladıkları tabloyu unutup yola çıktı.

Sahile ulaştıklarında tablonun yanlarında olmadığını fark eden aile, hemen şehre dönerek sokaklara ilanlar astı.

İlanda, kötü niyetli kişilerin hedefi olmamak adına ressamın adından bahsetmeyerek sadece "manevi değeri yüksek bir tablo" ifadesini kullandılar.

Sokakta buldu! 150 bin avroluk tablo ünlü ressama ait çıktı

ÇÖPTEN ÇIKAN SERVET

Ailenin arabayla uzaklaşmasından kısa bir süre sonra, hafta sonu tatili için ailesiyle Murcia'dan Sevilla'ya gelen 57 yaşındaki Andrés Hurtado yolda yürürken duvara yaslanmış tabloyu fark etti.

Resimdeki iki tekne tasvirinden ziyade tablonun gösterişli altın çerçevesini beğenen Hurtado, birinin bunu sokağa attığını düşünerek eseri yanına aldı.

Tatil dönüşü evine götürdüğü tabloyu yapay zekâ görsel arama araçlarıyla internette araştıran Hurtado, karşısına çıkan yüksek değerleri görünce Madrid'deki bir müzayede eviyle iletişime geçti.

Uzmanların fotoğraf üzerinden yaptığı hızlı inceleme, tablonun 19. yüzyılın sonlarında ışık ve sahil temalı eserleriyle ünlenen İspanyol usta Joaquín Sorolla’ya ait orijinal bir parça olduğunu ortaya koydu.

TELEVİZYONDAKİ ÇALINTI İHBARINI GÖRDÜ

Hurtado, tablonun gerçek değerini öğrendikten kısa bir süre sonra haberlerde ve sosyal medyada "Sevilla'da çalınan değerli tablo" ilanını ve resmin fotoğrafını gördü.

Durumu anlar anlamaz vakit kaybetmeden emniyet güçlerini arayan Hurtado, resmi çalmadığını, sokakta sahipsiz bulduğunu belirterek teslim etti. Polis tarafından korumaya alınan tablo, Sevilla'daki sahiplerine güvenle ulaştırıldı.

Yaşadıkları büyük şokun ardından derin bir nefes alan aile, dürüst davranışından dolayı Hurtado'ya teşekkür ederek kendisine bir ödül takdim edeceklerini açıkladı.

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