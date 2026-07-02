İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda karşılaştığı Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Luis de la Fuente'nin İspanya'sı ile Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya karşı karşıya geldi.

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TUR ÜÇ GOLLE GELDİ

Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi baştan sona üstün götüren İspanya, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı. İspanya'ya turu getiren golleri 36 ve 89. dakikalarda Mikel Oyarzabal ve 66. dakikada Pedro Porro kaydetti. İspanya'da Marc Cucurella, karşılaşmayı iki asistle tamamlayarak galibiyetle önemli pay sahibi oldu.

İspanya - Avusturya

İSPANYA RAKİBİNİ BEKLİYOR

Bir üst tura yükselen İspanya'nın son 16 turundaki rakibi, Portekiz - Hırvatistan eşleşmesinin galibi olacak.

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