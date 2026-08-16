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3. Sayfa

Skandal görüntülere 2 gözaltı! Manisa'da trafikteki hareketler cezasız kalmadı

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Skandal görüntülere 2 gözaltı! Manisa'da trafikteki hareketler cezasız kalmadı
Fotoğraf Başlığı Skandal görüntülere 2 gözaltı! Manisada trafikteki hareketler cezasız kalmadı

Manisa'da akan trafikte aracın üstüne çıkarak skandal görüntülere neden olanlar için harekete geçildi. Salihli ilçesinde, seyir halindeki otomobilin açılır tavanına yolcunun çıktığı görüntülere ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeki otomobilin açılır tavanından çıkarak hareketler yapan kadın ile aracın sürücüsü gözaltına alındı. Sürücüye ayrıca 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

D300 kara yolunda bir kadının seyir halindeki otomobilin açılır cam tavanından aracın üzerine çıkarak hareketler yaptığı görüntüler basında ve sosyal medyada yer almıştı.

Skandal görüntülere 2 gözaltı! Manisada trafikteki hareketler cezasız kalmadı
Başlık ResmiSkandal görüntülere 2 gözaltı! Manisada trafikteki hareketler cezasız kalmadı

Görüntülerin ardından Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü M.E.C. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Skandal görüntülere 2 gözaltı! Manisada trafikteki hareketler cezasız kalmadı
Başlık ResmiSkandal görüntülere 2 gözaltı! Manisada trafikteki hareketler cezasız kalmadı
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PARA CEZASI UYGULANDI

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda sürücü M.E.C. ile aracın üzerine çıkan Ö.K. adlı kadın, "hayasızca hareketler" suçundan gözaltına alındı.

Sürücüye ayrıca trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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