İyi Parti’nin kurucu isimlerinden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, istifasının ardından AK Parti’ye transfer oldu. Karakaş, gelen "çizgisinden saptı" eleştirilerine "Fikrime daha iyi hizmet edebilmek için partimi değiştirdim" cevabını verdi.

İyi Parti’nin kurucu kadrosunda yer alan Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partiyle yollarını ayırdıktan sonra AK Parti saflarına katıldı.

Geçtiğimiz günlerde "gördüğüm lüzum üzerine" diyerek istifasını duyuran Karakaş’a yeni partisinin rozeti, AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

İyi Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti: Ömer Karakaş kendisini eleştirenlere cevap verdi

"ÇİZGİMİ DEĞİŞTİRMEDİM"

Parti değişiminin ardından "çizgisini değiştirdi" yönündeki eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Aydın Milletvekili Karakaş, siyasi duruşunu koruduğunu söyledi.

İyi Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti: Ömer Karakaş kendisini eleştirenlere cevap verdi

Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Ben çizgimi değiştirmedim. Fikrime daha iyi hizmet edebilmek için partimi değiştirdim"

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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