Amedspor - Erzurumspor maçında 3 gollü galibiyet

Süper Lig'in ilk haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk eden Amed Sportif Faaliyetler, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımları Amedspor ile Erzurumspor ligin ilk haftasında karşı karşıya geldi.

GALİBİYET İKİNCİ DEVREDE GELDİ

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amedspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı. Diyarbakır ekibine galibiyeti getiren golleri 53 ve 62. dakikalarda Dia Saba ve 70. dakikada Gökhan Gül kaydetti.

Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor Futbol Kulübü

ERZURUMSPOR'DAN VAR TEPKİSİ

Amedspor'a konuk olan Erzurumspor, VAR incelemesiyle iptal edilen golün ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Erzurumspor, 2. dakikada Andrade'nin iptal edilen golünün ardından "Konum doğal, niyetiniz yapay" sözleriyle VAR kararına tepki gösterdi. Erzurumspor, müsabakanın ikinci devresinde kullanılan korner atışında Yakup Kırtay ile golü bulurken faul gerekçesiyle gol bir kez daha iptal edildi.

Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor Futbol Kulübü

BİR SONRAKİ RAKİPLER

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Erzurumspor ise zorlu maçta Galatasaray'ı konuk edecek.

BAKANLAR ÇİFTÇİ VE BAK DA İZLEDİ

Diyarbakır Stadı'nda oynanan sezonun ilk hafta müsabakasını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra çok sayıda milletvekili ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin temsilcileri de izledi.

Taraftarlar, Diyarbakır'da 16 yıl sonra oynanan Süper Lig maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Erzurumspor FK taraftarları da kendilerine ayrılan tribünden maçı takip etti.

Tribünlere Türkçe ve Kürtçe "Sahada rakip, kardeşlikte biriz, Terörsüz Türkiye" pankartı asıldı.

Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor Futbol Kulübü

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

3. dakikada Erzurumspor FK'nin bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edildi. Orhan Ovacıklı'nın kendi sahasından gönderdiği uzun topla buluşan Fernando, ceza sahası içerisinde çektiği şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Halil Umut Meler, Fernando'nun topu eliyle kontrol ettiğini belirleyerek golü iptal etti.

21. dakikada Dia Saba'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

40. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Dia Saba, penaltı noktasına doğru ortaladı. Savunmanın uzaklaştırdığı topa Krasniqi gelişine vururken, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor Futbol Kulübü

46. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Diagne'nin sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

53. dakikada Amed Sportif Faaliyetler 1-0 öne geçti. Dellova'nın uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Dia Saba'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

62. dakikada ev sahibi takım skoru 2-0 yaptı. Ceza sahasında Sor buluştuğu topu, ceza yayı içinde bulunan Dia Saba'ya çıkardı. Bu futbolcu, ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlara göndererek kendisini ve takımının ikinci golünü attı.

70. dakikada Amed Sportif Faaliyetler bir gol daha buldu. Krasniqi'nin pasıyla ceza sahasına giren Balley, rakibinden sıyrılarak topu penaltı noktasında boş pozisyonda bulunan Gökhan Gül'e aktardı. Gökhan Gül'ün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0

Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler'in 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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