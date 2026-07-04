A Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk turdaki son sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Grup liderliğini sürdüren ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da taraftarı önünde İsviçre'yi konuk edecek. Gözler ise ''Basketbol milli takım maçı ne zaman, Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda?'' sorusunun cevabına çevrildi.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takım, karşılaşma öncesindeki çalışmalarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor. Yaklaşık iki saat süren antrenmanda oyuncuların maç temposuna yönelik çalışmalar yaptığı belirtilirken, hazırlıkları Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile federasyon yönetim kurulu üyeleri de yakından takip etti. Peki, Basketbol milli takım maçı ne zaman, Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda? İşte FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemelerine dair detaylar...

Basketbol milli takım maçı ne zaman, Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda? FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

BASKETBOL MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN?

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda oynanacak Türkiye-İsviçre karşılaşması 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Basketbol milli takım maçı İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Basketbol milli takım maçı ne zaman, Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda? FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İsviçre arasında oynanacak FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri mücadelesi TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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