A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosunda kimler var, kimler oynamıyor 2026?
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek deplasmanına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç kadrosu netleşti. Basketbolseverler, 12 Dev Adam'ın Bosna Hersek karşısında forma giyecek oyuncularını ve kadroya alınmayan isimleri araştırıyor. İşte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2026 kadrosu...
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yoluna namağlup devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, grup aşamasındaki kritik karşılaşmalarından biri için Bosna Hersek'e konuk oluyor. Mücadele öncesinde teknik heyetin belirlediği 12 kişilik maç kadrosu açıklanırken, bazı isimler ise kadro dışında kaldı.
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI KADROSU 2026
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ile oynayacağı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasının 12 kişilik maç kadrosu belli oldu.
- Adem Bona
- Alperen Şengün
- Cedi Osman
- Ercan Osmani
- Erkan Yılmaz
- Furkan Korkmaz
- Kenan Sipahi
- Ömer Faruk Yurtseven
- Sertaç Şanlı
- Şehmus Hazer
- Tarık Biberovic
- Yiğitcan Saybir
BOSNA HERSEK MAÇINDA KADROYA ALINMAYAN OYUNCULAR
Ay-yıldızlı ekipte Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Yiğit Onan ve Emre Melih Tunca karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
TÜRKİYE-BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu mücadelesi 2 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma Bosna Hersek'in Zenica kentinde oynanacak.