FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek deplasmanına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç kadrosu netleşti. Basketbolseverler, 12 Dev Adam'ın Bosna Hersek karşısında forma giyecek oyuncularını ve kadroya alınmayan isimleri araştırıyor. İşte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2026 kadrosu...

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yoluna namağlup devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, grup aşamasındaki kritik karşılaşmalarından biri için Bosna Hersek'e konuk oluyor. Mücadele öncesinde teknik heyetin belirlediği 12 kişilik maç kadrosu açıklanırken, bazı isimler ise kadro dışında kaldı.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI KADROSU 2026

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ile oynayacağı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasının 12 kişilik maç kadrosu belli oldu.

Adem Bona

Alperen Şengün

Cedi Osman

Ercan Osmani

Erkan Yılmaz

Furkan Korkmaz

Kenan Sipahi

Ömer Faruk Yurtseven

Sertaç Şanlı

Şehmus Hazer

Tarık Biberovic

Yiğitcan Saybir

A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosunda kimler var, kimler oynamıyor 2026?

BOSNA HERSEK MAÇINDA KADROYA ALINMAYAN OYUNCULAR

Ay-yıldızlı ekipte Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Yiğit Onan ve Emre Melih Tunca karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu mücadelesi 2 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma Bosna Hersek'in Zenica kentinde oynanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası