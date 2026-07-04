Kayseri'de ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak için suya atlayan 40 yaşındaki baba, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Oğlu ekipler tarafından kurtarılırken, kayıp babayı bulmak için başlatılan arama çalışmaları hava kararması nedeniyle durduruldu.

Kızılırmak Nehri'nin Küpeli Mahallesi kıyısında ailesiyle birlikte piknik yapan 11 yaşındaki Suriye uyruklu H.E. serinlemek için girdiği suda bir süre sonra çırpınmaya başladı.

OĞLUNUN PEŞİNDEN ATLADI

Oğlunun yardım istediğini gören baba M.E. (40) nehre girdi. Baba ve oğlu boğulma tehlikesi yaşadı. Baba M.E. bir süre sonra suda kaybolurken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri nehirde ağaç dallarına tutunan H.E'yi sudan çıkardı.

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M.E'nin kaybolduğu noktada AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.

Havanın kararması nedeniyle nehirde arama çalışmalarına ara verildi. Yarın sabah erken saatlerde çalışmalara devam edileceği öğrenildi.

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