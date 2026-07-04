İhlas Haber Ajansı
Telefoncunun çöpe attıkları olay oldu! Vatandaşlar sıraya girdi
İstanbul Avcılar'da bir telefoncunun çöpe attığı cep telefonu kılıflarını gören vatandaşlar, çöp konteynerinin önünde uzun kuyruk oluştururken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Özetle DinleTelefoncunun çöpe attıkları olay oldu! Vatandaşlar...
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3. Sayfa 2 dk önce
İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde çöp konteynerine bırakılan çok sayıda telefon kılıfı, vatandaşların ilgisini çekti.
- Vatandaşlar, çöp konteynerine bırakılan telefon kılıflarını alabilmek için sıraya girdi.
- Bazı vatandaşlar, kılıfları almak için adeta birbirleriyle yarıştı.
- Bölgede dikkat çeken görüntüler oluştu.
- Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Görüntülerde, vatandaşların çöp konteynerinin önünde kuyruk oluşturduğu ve çöpe atılan telefon kılıflarını aldığı görüldü.
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İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde çöp konteynerine bırakılan çok sayıda telefon kılıfını fark eden vatandaşlar, ürünleri alabilmek için konteynerin önünde sıraya girdi.
Bazı vatandaşlar çöpteki kılıfları almak için adeta birbirleriyle yarışırken, bölgede dikkat çeken görüntüler oluştu.
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O ANLAR KAMERADA
Yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların çöp konteynerinin önünde kuyruk oluşturduğu ve çöpe atılan telefon kılıflarını aldığı anlar yer aldı.
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