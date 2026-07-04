İstanbul Avcılar'da bir telefoncunun çöpe attığı cep telefonu kılıflarını gören vatandaşlar, çöp konteynerinin önünde uzun kuyruk oluştururken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde çöp konteynerine bırakılan çok sayıda telefon kılıfını fark eden vatandaşlar, ürünleri alabilmek için konteynerin önünde sıraya girdi.

Bazı vatandaşlar çöpteki kılıfları almak için adeta birbirleriyle yarışırken, bölgede dikkat çeken görüntüler oluştu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların çöp konteynerinin önünde kuyruk oluşturduğu ve çöpe atılan telefon kılıflarını aldığı anlar yer aldı.

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