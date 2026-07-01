İhlas Haber Ajansı • Avcılar
Avcılar'da metrobüste yankesicilik kamerada! Kalabalığı fırsat bilip telefon çaldı
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İstanbul Avcılar'da seyir halindeki metrobüste oluşan kalabalığı fırsat bilerek 17 yaşındaki bir gencin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli, araç içi güvenlik kameralarından kaçamadı. Hırsızlık anlarının saniye saniye kaydedildiği olay sonrası görüntüleri inceleyen polis ekiplerince kısa sürede tespit edilerek gözaltına alınan 49 yaşındaki zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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