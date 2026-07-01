Altın fiyatlarında son dakika! 1 Temmuz 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 5.970 TL ve ons fiyatı 3.979 dolardan güne başlıyor. Yüksek faiz endişeleri ile altında baskı devam ederken; Londra merkezli OMFIF tarafından yapılan bir ankete göre merkez bankaları, ons fiyatının Haziran 2027’ye kadar 5.000-6.000 dolar arasında işlem görmesini öngörüyor. Bu tahmin, güncel fiyatlara göre en az %25 prim beklentisine işaret etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken ons altın fiyatı 4.000 dolar seviyesinin hemen altında zayıf görünümünü sürdürüyor. Dünkü işlemlerde ons fiyatı %0,23 değer kaybı yaşadı ve 4.007 dolardan kapanış yaptı. Böylece onsta aylık kayıp %-11,75 olarak gerçekleşti. Geçen yılı 4.322 dolardan tamamlayan ons fiyatında bu yılın ilk yarısındaki düşüş ise %-8,0’e yaklaştı. Ons fiyatında marttan bu yana negatif seyir öne çıkarken, uzun bir aranın ardından 4 aylık düşüş serisi de gerçekleşmiş oldu. Son olarak Temmuz-Ekim 2022 döneminde 4 ay arka arkaya fiyat düşüşü yaşanmıştı.

1 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIIN

Onstaki zayıf görünüm gram altın fiyatını da aşağı çekiyor. TSİ 06:00 itibarıyla ons 3.979 dolardan fiyatlanırken, spot piyasada işlem gören 1 Temmuz 2026 gram altın fiyatı da 5.970 TL’den güne başladı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde gram satış fiyatı 6.025 TL’den gerçekleşti. Bu arada spot gram altın fiyatı haziranda %-9,95 değer kaybı yaşadı. Gram fiyatı yıl başından bu yana “primsiz” bir görünüm sunuyor.

Merkez bankalarından tahmin! Altın fiyatı Haziran 2027’ye kadar…

ALTINDA BEKLENTİLER

Orta Doğu’da mart ayında başlayan savaşın ardından dünya gündemi jeopolitik risklere de odaklanırken; altın fiyatları, yüksek petrol-yüksek enflasyon-yüksek faiz baskısı altına girmiş ve 5.000 doların üzerinden irtifa kaybetmeye başlamıştı. Büyük finans kuruluşları da yıl sonu ons fiyatı tahminlerini 5.000 dolarına altına çekmişti. Goldman Sachs, Deutsche Bank ve ING’nin son tahminleri 4.900-4.650 dolara arasında değişiyor.

MERKEZ BANKALARININ TAHMİNİ

Buna karşılık yapılan bir anket, merkez bankalarının beklentilerini de ortaya koydu. Londra merkezli Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu (OMFIF), 10 trilyon dolardan fazla varlığı yöneten 74 merkez bankası ile bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılanların %61 gibi çoğunluğunun, ons altın fiyatının Haziran 2027’ye kadar 5.000-6.000 dolar arasında işlem görmesini beklediği ortaya çıktı. Bu tahmin, güncel fiyatlara göre en az %25 prim beklentisine de işaret etti.

EN ETKİLİ ARAÇLARDAN BİRİ…

Altının artan jeopolitik belirsizlikten, devlet borçlarına ilişkin endişelerden ve çok kutuplu bir para sistemine doğru kademeli evrimden en büyük faydalanan varlıklardan biri olarak ortaya çıktığına değinilen OMFİF’in raporunda; rezerv yöneticilerinin, giderek daha da öngörülemez hale gelen bir dünyada, ulusal servetlerini korumak için en etkili araçlardan biri olarak altını görmeye devam ettiği aktarıldı.