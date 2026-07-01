Ankara NATO Zirvesi öncesinde diplomasi trafiği baş döndürücü bir hıza ulaştı. Dünya basınında yer alan analizlerde, transatlantik ilişkilerde yeni Amerikan yönetiminin öngörülemez adımları karşısında Avrupalı liderlerin, zirvede kaos çıkmasını engellemek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik dehasına bel bağladığı yazıldı. Alman basınında çıkan raporlarda ise, Türk savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki yükselişin ardından, "Alman Silahlı Kuvvetleri yakında silahlarını Türkiye’den mi satın alacak?" sorusu manşetlere taşındı.

ABD merkezli Foreign Policy (FP) sitesinde, St. Antony’s College Avrupa Çalışmaları Merkezi direktörü Dimitar Bechev imzasıyla yayınlanan makalede, Avrupa başkentlerinin Ankara Zirvesi öncesindeki psikolojik durumlarına dair yeni bilgiler paylaşıldı.

Transatlantik ittifakın yeni dönemde sert bir çıkar ortaklığına dönüştüğünü kaydeden dergi, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Trump gibi 'düzen bozucu' imajından keyif alan bir liderle birlikteyken sıkıcı bir an neredeyse hiç yaşanmaz. Oysa Avrupalıların müttefik olarak umduğu ve adeta dua ettiği şey, tam da kazasız belasız, sakin ve sıkıcı bir NATO zirvesidir. Şimdi ise kıta liderleri bunu sağlamak için Erdoğan’a bağımlı kalmak gibi garip bir durumda olabilirler. Avrupa ülkeleri, Erdoğan’ın sahip olduğu güçlü liderlik profili ve Trump ile kurduğu yakın kişisel bağlar sayesinde Washington'ın masada yaratabileceği olası bir kaosu engelleyebileceğini umuyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her şeyin rayında gitmesini sağlamak için Trump ile olan özel diyalog mekanizmasını şüphesiz devreye sokacağını yazan Foreign Policy, Ankara'nın zirveyi Türkiye’nin Avrupa güvenliğindeki vazgeçilmez kritik rolünü göstermek ve ABD’den F-110 jet motoru satışı gibi dev tavizler koparmak için kusursuz bir stratejiyle yöneteceğini yazdı.

Dünya basını manşetlerden duyurdu: Trump’ın gazabından korkan Avrupalı liderler Erdoğan için dua ediyor

ALMAN BASINI: "ALMAN ORDUSU SİLAHLARINI TÜRKİYE’DEN Mİ ALACAK?"

Ankara'daki dev zirveyle eş zamanlı olarak düzenlenecek üst düzey Savunma Forumu, müttefiklerin iştahını kabartırken, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, "Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) yakında silahlarını Türkiye’den mi satın alacak?" manşetiyle Ankara'nın askeri-endüstriyel gücünü ele aldı.

Dünya basını manşetlerden duyurdu: Trump’ın gazabından korkan Avrupalı liderler Erdoğan için dua ediyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ankara'daki Aselsan ziyaretinde Türk savunma sanayisindeki “devrimi” övdüğünü hatırlatan gazete, transatlantik gerilimlerin Türkiye’nin Avrupa için bir güvenlik ortağı olarak değerini tavan yaptırdığını paylaştı. Gazeteye konuşan Uluslararası Güvenlik Enstitüsü Direktörü Nico Lange, Berlin'in Türk teknolojisine olan ilgisine dair şöyle konuştu:

"Mesele şu anda sadece hazır Türk ürünlerini doğrudan satın almak değil; daha çok Türk şirketlerinin Almanya ve tüm Avrupa’da hızla büyümesi gereken dev savunma sanayi şirketleri için ana tedarikçi (sensör, anten, İHA ekipmanı) olmasıdır. Türkiye’de çok yüksek kalitede ve çok yüksek adetlerde üretim yapabilen devasa savunma sanayi şirketleri var."

Dünya basını manşetlerden duyurdu: Trump’ın gazabından korkan Avrupalı liderler Erdoğan için dua ediyor

"AVRUPA'DA GENÇLER SİLAHLARDAN KAÇIYOR, TÜRKİYE'DE EN YETENEKLİLER SAVUNMAYA GİDİYOR"

Alman basınına konuşan savunma uzmanları, Avrupa’nın tamamının ciddi bir üretim ve iş gücü krizi yaşadığını aktarırken, Rus tehdidine karşı yarışta zaman kazanmak isteyen Berlin’in Türk üretim kapasitelerine muhtaç olduğunu dile getirdi:

"Tüm Avrupa aynı yapısal sorunu yaşıyor: Genç nesil savunma sanayisi için çalışmak istemiyor. Türkiye’de ise tam tersine, ülkenin en yetenekli mühendisleri, en parlak beyinleri doğrudan savunma sanayisine yöneliyor. Türkiye'nin özellikle orta ağırlıkta insansız hava araçları (İHA/SİHA), İHA sürülerinin operasyonel kullanımı ve İHA savunma sistemleri alanlarında Avrupa'ya sunabileceği muazzam avantajlar var."

MİLYARLARCA AVROLUK BORU HATTI VE KARADENİZ GÜVENLİĞİ

FAZ; Türkiye'nin S-400 krizini aşmak adına hamleler yaptığını, Trump'ın F-35 programı konusunda "Erdoğan'ı çok mutlu edeceğim" dediğini ve Kongre'ye gönderilen 700 milyon dolarlık milli muharip uçak KAAN motoru satış planının onaylandığını bildirdi.

Ankara'nın sadece askeri değil, enerji jeopolitiğinde de masayı kurduğu belirtilen analizde, Erdoğan'ın zirvede NATO birliklerine yakıt tedariki sağlayacak milyarlarca avroluk dev bir askeri boru hattı projesini ilan edeceği yazıldı.

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