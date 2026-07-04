Türkiye FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda finale bir adım uzaklıkta. İstanbul'da düzenlenen organizasyonda çeyrek finalde Fransa'yı eleyen 17 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda merak edilirken dev karşılaşma için geri sayım başladı.

Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde güçlü rakibi Fransa'yı 94-87 mağlup ederek son dört takım arasına adını yazdırdı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ilk periyodu önde tamamlayan millilerimiz devre arasına geride girmesine rağmen son çeyrekte ortaya koyduğu etkili oyunla yarı final biletini aldı. Rakip Sırbistan ise çeyrek finalde Litvanya'yı 101-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Peki, Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? U17 Dünya Kupası Basketbol yarı finali bu akşam!

U17 DÜNYA KUPASI BASKETBOL YARI FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

İstanbul'da düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda Türkiye ile beraber ABD, Avustralya, Çin, Fildişi Sahili, Fransa, İtalya, Japonya, Kamerun, Kanada, Litvanya, Porto Riko, Sırbistan, Slovenya, Venezuela ve Yeni Zelanda olmak üzere 16 ülke mücadele ediyor.

Şimdi ise millilerimiz Sırbistan ile yarı final mücadelesine çıkacak. Büyük karşılaşma bu akşam İstanbul Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.

Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? U17 Dünya Kupası Basketbol yarı finali bu akşam!

TÜRKİYE-SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası yarı finalinde Türkiye ile Sırbistan 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salon'unda oynanacak.

Karşılaşmayı Brezilya'dan Alan Dos Santos, Estonya'dan Mihkel Männiste ve Kanada'dan Waseem Husainy hakem üçlüsü yönetecek. Teknik delege olarak ise Hollandalı Lucas Hubertus Vergoossen görev yapacak.

Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? U17 Dünya Kupası Basketbol yarı finali bu akşam!

TÜRKİYE-SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

U17 Dünya Kupası Basketbol yarı finali Türkiye-Sırbıstan maçı TRT Spor, S Sport, FIBA YouTube kanalı ve Courtside 1891 platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

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