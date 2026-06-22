A Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik karşılaşmalara çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki son iki maçında deplasmanda Bosna Hersek ve sahasında İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler ise milli maçların tarihlerini ve maç programını araştırıyor.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürerken, A Erkek Milli Takımı'nın oynayacağı karşılaşmalar da gündemdeki yerini koruyor. Grup sıralaması açısından büyük önem taşıyan mücadelelerde Türkiye, hem deplasmanda hem de İstanbul'da taraftarının önünde sahaya çıkacak.

BASKETBOL MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında mücadele eden A Erkek Milli Basketbol Takımı, temmuz ayında iki önemli karşılaşma oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre milliler, ilk olarak Bosna Hersek deplasmanında parkeye çıkacak. Karşılaşma, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü Bosna Hersek'in Zenica kentinde oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip daha sonra grup aşamasındaki son maçında İsviçre'yi konuk edecek. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, taraftar desteği açısından büyük önem taşıyor. Teknik heyet ve oyuncular, elemelerin bu bölümünü en iyi şekilde tamamlayarak Dünya Kupası yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Basketbol milli maçlar ne zaman? Türkiye FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri programı

TÜRKİYE FIBA 2027 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PROGRAMI

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden Türkiye'nin açıklanan maç programı şu şekilde:

2 Temmuz 2026 Perşembe

Bosna Hersek - Türkiye | Saat: 21.00 (TSİ) | Yer: Zenica

6 Temmuz 2026 Pazartesi

Türkiye - İsviçre | Saat: 19.00 | Yer: Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul

Basketbol milli maçlar ne zaman? Türkiye FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri programı

A ERKEK MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU

Emre Melih Tunca - Anadolu Efes

Ercan Osmani - Anadolu Efes

Erkan Yılmaz - Anadolu Efes

Şehmus Hazer - Anadolu Efes

Kenan Sipahi - Bahçeşehir Koleji

Malachi Emmanuel Flynn - Bahçeşehir Koleji

Berk İbrahim Uğurlu - Beşiktaş GAİN

Sertaç Şanlı - Beşiktaş GAİN

Yiğit Arslan - Beşiktaş GAİN

Onuralp Bitim - Fenerbahçe Beko

Tarık Biberoviç - Fenerbahçe Beko

Yiğit Onan - Glint Manisa Basket

Furkan Korkmaz - Tofaş

Yiğitcan Saybir - Tofaş

Alperen Şengün - Houston Rockets (ABD)

Cedi Osman - Panathinaikos (Yunanistan)

Adem Bona - Philadelphia 76ers (ABD)

Ömer Faruk Yurtseven - Real Madrid (İspanya)

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