Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci haftayı başarılı sonuçlarla tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, gözünü Japonya'da oynanacak üçüncü hafta karşılaşmalarına çevirdi. Finallere kalma yolunda kritik öneme sahip mücadelelerin tarihleri ve rakipleri voleybolseverler tarafından araştırılıyor.

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ankara etabında oynadığı maçlardan önemli galibiyetlerle ayrılan Filenin Sultanları, grup aşamasının son haftasında Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelecek.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği VNL üçüncü hafta karşılaşmaları 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Japonya'nın Kansai bölgesinde oynanacak. Turnuvanın grup aşamasındaki son etap olması nedeniyle bu karşılaşmalar, final etabına katılım sıralamasını doğrudan etkileyecek.

Filenin Sultanları, ikinci haftayı Ankara'da taraftarının önünde galibiyetle tamamladı. Belçika, Fransa, Almanya ve Çin karşısında aldığı sonuçlarla dikkat çeken ay-yıldızlı ekip, üçüncü hafta öncesinde üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Teknik ekip ve oyuncular, Japonya etabında da güçlü rakiplere karşı başarılı sonuçlar alarak finaller öncesi avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman? 2026 Milletler Ligi (VNL) Türkiye maç programı

2026 MİLLETLER LİGİ (VNL) TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

FIVB tarafından açıklanan takvime göre Filenin Sultanları'nın üçüncü hafta maç programı şu şekilde:

8 Temmuz 2026 Çarşamba

Türkiye - Polonya | Saat: 06.00 (TSİ)

10 Temmuz 2026 Cuma

ABD - Türkiye | Saat: 07.00 (TSİ)

11 Temmuz 2026 Cumartesi

Japonya - Türkiye | Saat: 13.20 (TSİ)

12 Temmuz 2026 Pazar

Tayland - Türkiye | Saat: 09.30 (TSİ)

Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman? 2026 Milletler Ligi (VNL) Türkiye maç programı

Karşılaşmaların TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Ayrıca TRT'nin dijital platformları üzerinden de müsabakaların takip edilebilmesi öngörülüyor.

Milliler, üçüncü haftada oynayacağı dört karşılaşmada elde edeceği sonuçlarla final etabı öncesindeki konumunu belirleyecek. Voleybolseverler özellikle ABD ve Japonya karşılaşmalarını merakla beklerken, takımın genel performansı da yakından takip ediliyor.

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