BDDK tarafından tasarruf finansman sistemine getirilen yüzde 45 peşinat, 180 gün teslim süresi ve en yüksek taksit ile en düşük taksit farkının en fazla 3 kat ile sınırlanması yeni bir dönemi de beraberinde getirdi. Düzenlemeler hem sektörü hem de tüketiciyi daha fazla güvence altına almayı ve finansal istikrarı sağlayacak. Yeni düzenleme sektör ve vatandaşlar için ne anlama geliyor? İşte detaylar…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), tasarruf finansmanı sektörü için bu hafta hayata geçirdiği son düzenleme ile yeni tedbirler getirdi. Buna göre;

-Talep ettikleri finansmanı erken teslim almak isteyen tüketiciler için peşinat şartı yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseltildi.

-En erken teslim süresi 150 günden 180 güne çıkarıldı.

-En düşük taksit tutarının, en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olmayacak şekilde bir ödeme planı şartı getirildi.

DÜZENLEMENİN AMACI

Sektör temsilcilerinden aldığımız ilk görüşlere göre; BDDK’nın (kamuoyunda ‘evim/arabam’ şirketleri olarak da bilinen) faizsiz tasarruf şirketlerine yönelik getirdiği yeni düzenlemeler, ana hatlarıyla “sektörün mali yapısını korumayı” ve “vatandaşı güvence altına almayı” hedefliyor.

SAĞLIKLI LİKİDİTE YAPISI

Tasarruf finansmanı, sisteme giren nakit akışının (aylık taksitlerin) sistemden çıkan nakit akışını (konut ve araç teslimatlarını) karşılaması prensibine dayanıyor.

Uzmanlar; “Erken teslim süresinin 150 günden 180 güne çıkarılması ile şirketlerin elindeki nakit daha fazla artacak. Bu da şirketlerin likidite (nakit) dengesinin korunmasına önemli katkı sağlayacak” görüşünü aktarıyor.

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FİNANSAL İSTİKRAR

Öte yandan erken teslimat için peşinat şartının %40'tan %45'e çıkarılmasının da sisteme daha yüksek likidite girişini sağlayacağını ve daha kontrollü bir katılımı teşvik edeceği aktarılıyor.

Uzmanlar “Bu sistemde teslimatlar, katılımcıların yaptığı ödemelerle finanse edilir. Çok erken teslimatlar veya aşırı düşük başlangıç taksitleri, sistem üzerinde finansman baskısı oluşturabilir. Peşinatın artması ve teslim süresinin uzatılması, finansal istikrar için destekleyici olacak” yorumunda bulunuyor.

El birliği’nde yeni dönem başladı! BDDK’nın tedbirleri ne anlama geliyor?

DAHA DENGELİ TAKSİT

Yeni kurala göre, peşinat hariç en düşük taksit, en yüksek taksitin üçte birinden az olamayacak.

Uzmanlar “Böylece örneğin ilk aylarda 5 bin TL gibi çok düşük ve son aylarda ise 30.000 TL gibi yüksek taksitler içeren ödeme planlarının önüne geçilecek. Bu tür planlar, müşterilerin ilerleyen dönemlerde ödeme güçlüğü yaşama riskini artırabiliyor” görüşünü aktararak, özellikle bu maddenin müşteri temerrütlerini azaltmak için önemli olduğunu vurguluyor.