FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Son 16 turunda Venezuela'yı eleyerek yoluna devam eden 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, yarı final bileti için Fransa ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler ise kritik mücadelenin yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fransa-Türkiye U17 çeyrek final maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup ederek adını son sekiz takım arasına yazdıran ay-yıldızlılar, şimdi gözünü Fransa karşılaşmasına çevirdi. Kazanan ekip, turnuvada yarı finale yükselme hakkı elde edecek.

FRANSA-TÜRKİYE U17 ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Türkiye arasındaki mücadele, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmaya İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salonu ev sahipliği yapacak.

Fransa-Türkiye U17 çeyrek final maçı hangi kanalda, nereden izlenir? FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası

Basketbolseverler, kritik çeyrek final mücadelesini TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşmanın yayınında maç önü analizleri, canlı anlatım ve maç sonu değerlendirmeleri de ekranlara gelecek.

Türkiye, son 16 turunda Venezuela karşısında aldığı 78-73'lük galibiyetle çeyrek finale yükselirken, Fransa da rakibini eleyerek son sekize kalmayı başardı. İki takım, yarı finale yükselebilmek için parkede kozlarını paylaşacak.

Fransa-Türkiye U17 çeyrek final maçı hangi kanalda, nereden izlenir? FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası

FRANSA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fransa-Türkiye çeyrek final karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca müsabakanın canlı skor bilgileri ve istatistikleri FIBA'nın resmi dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

Karşılaşmayı salonda takip etmek isteyen basketbolseverler ise İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele için organizasyonun resmi bilet satış kanallarından temin edilen biletlerle tribündeki yerlerini alabilecek.

Fransa-Türkiye U17 çeyrek final maçı hangi kanalda, nereden izlenir? FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası

TÜRKİYE U17 BASKETBOL TAKIMI

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 12 kişilik kadrosu:

Arda Öztürk

Atahan Ağaçdelen

Beşir Briant

Darius Karutasu

Demir Öztürk

Emre Yazıcı

Kartal Bora Şimşek

Noyan Tolan

Ömer Kutluay

Ömer Yusuf Şık

Rüzgar Öpçün

Sarp Kaya Arda

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