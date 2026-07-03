Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile NFL yıldızı Travis Kelce'nin düğünü için geri sayım başladı. New York'taki Madison Square Garden'da düzenlenmesi beklenen organizasyon, sıkı güvenlik önlemleri ve gizlilik kurallarıyla yılın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor. 'ABD'nin kraliyet düğünü' olarak nitelendirilen organizasyonun maliyetinin en az 20 milyon dolar olması bekleniyor.

Son dönemin en çok beklenen magazin etkinliklerinden biri olarak gösterilen Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğün töreni, Cuma günü New York'ta gerçekleştirilecek. Madison Square Garden'da yapılacak organizasyon için hazırlıklar sürerken, etkinlik hem hayranların hem de uluslararası medyanın odağına yerleşti.

ABD Kraliyet Düğününe hazırlanıyor! 20 milyon dolarlık kutlama dünya gündeminde

‘ABD’NİN KRALİYET DÜĞÜNÜ’

Dünyanın en büyük pop yıldızlarından Taylor Swift ile NFL ekibi Kansas City Chiefs'in üç kez Super Bowl şampiyonu oyuncusu Travis Kelce, ilişkilerini 2025'teki nişanlarıyla da dünya çapında büyük ilgi görmüştü. Yaklaşık bin ila bin 200 davetlinin katılması beklenen kutlama, bazı ABD medya kuruluşları tarafından "Amerika'nın kraliyet düğünü" olarak nitelendiriliyor. Forbes'un tahminine göre organizasyonun maliyetinin en az 20 milyon dolar olması bekleniyor.

ABD Kraliyet Düğününe hazırlanıyor! 20 milyon dolarlık kutlama dünya gündeminde

Etkinlik öncesinde Madison Square Garden çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, arenada kapsamlı sahne ve dekor hazırlıkları yapıldığı bildirildi. Resepsiyonda Stevie Nicks ve Tim McGraw'ın sahne alacağı belirtilirken, Ed Sheeran'ın da sürpriz konuk sanatçılar arasında yer alabileceği konuşuluyor. Davetli listesinde Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Gigi Hadid, Haim kardeşler, Jack Antonoff, Suki Waterhouse ve NFL dünyasının önde gelen isimlerinin bulunmasının beklendiği ifade ediliyor.

ABD Kraliyet Düğününe hazırlanıyor! 20 milyon dolarlık kutlama dünya gündeminde

DAVETİYELER KİŞİYE ÖZEL KODLANDI

Organizasyonda gizlilik en üst seviyede tutulacak. Medya haberlerine göre davetliler, görevliler ve güvenlik personeli için telefon kullanımı yasaklanacak. Konuklardan gizlilik sözleşmesi imzalamaları istenirken, davetiyelerin sızıntıları önlemek amacıyla kişiye özel kodlandığı bildirildi. Ayrıca davetlilerden hediye getirmemeleri istenirken, bazı konukların törenin kesin yerini etkinlikten kısa süre önce öğrenmesi planlanıyor.

ABD Kraliyet Düğününe hazırlanıyor! 20 milyon dolarlık kutlama dünya gündeminde

Düğün kutlaması, ABD Bağımsızlık Günü tatil hafta sonu, New York'taki 4 Temmuz etkinlikleri ve FIFA Dünya Kupası organizasyonlarının yoğunluğuna denk geldiği için şehir trafiğinde de etkisini göstermeye başladı. Tüm hazırlıklara rağmen kutlamanın ayrıntıları büyük ölçüde gizli tutulurken, dünyanın gözü Cuma günü New York'ta gerçekleştirilecek organizasyona çevrilmiş durumda.

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