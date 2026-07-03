Brezilya’da uğradığı kapkaç sonrası hırsızın peşinden koşarken talihsiz bir şekilde düşen iş insanı André Gayoso, 13 gün komada kaldı. Çenesi parçalanan genç adam, bacağından alınan kemik ve deriyle yapılan 11 ameliyatın ardından hayata tutunmaya çalışıyor.

Brezilya'nın São Paulo şehrinde yaşayan André Gayoso, Ekim 2022'de eğlence mekanından çıktığı sırada taksi beklerken hayatını karartan bir olay yaşadı. Yanından hızla geçen bir bisikletli, André'nin elindeki cep telefonunu kaparak kaçtı. Gasp edilen telefonunu geri almak için hırsızın peşinden koşmaya başlayan genç adam, bu kararının bedelini çok ağır ödedi.

YÜZÜ DEMİRE ÇARPTI, 13 GÜN KOMADA KALDI

Kovalamaca esnasında yokuş aşağı koşarken dengesini kaybeden André, bir dükkanın önündeki koruma demirine yüzüstü bir şekilde çarptı. Olayın ardından acil bir şekilde hastaneye kaldırılan André, tam 13 gün boyunca komada kaldı. Talihsiz adam uyandığında alt çenesinin kırıldığını, ağzının bir kısmını ve altı dişini kaybettiğini öğrendi.

Olaydan kısa süre sonra yaşadığı süreci anlatan adam şu ifadelerde bulundu:

"Uyandığımda çok korkutucu bir durumdu çünkü konuşamıyor ve hareket edemiyordum. Komada kaldığım 13 günde tüm kas kütlemi yitirdim ve yaklaşık 20 kilo kaybettim."

Uğradığı kapkaç sonrası hayatı değişti! 11 kez ameliyat oldu, bacağından parça alınarak çene yapıldı

HAYAT MÜCADELESİ VERİRKEN BİR DARBE DAHA YEDİ

Genç adam hastanede hayat mücadelesi verirken hırsızlardan bir darbe daha yedi. Gasoyo’nun telefon şifresini kıran hırsızlar, adamın ABD'deki banka hesaplarını ve kripto paralarını tamamen boşalttı.

BACAĞINDAN ALINAN PARÇAYLA ÇENE YAPILDI

Fiziksel ve maddi açıdan büyük kayıplar yaşayan Gayoso için en zorlu süreç ise yüzünün yeniden yapılandırılması oldu. İlk deri grefti başarısız olunca doktorlar, 11 saat süren operasyonla sağ bacağındaki fibula kemiğinden alınan 7 santimetrelik kemik ve deri dokusunu kullanarak yeni bir çene oluşturdu. Yaklaşık 11 ay boyunca nefes alabilmesi için trakeostomi cihazıyla hayatını sürdüren Gayoso, Aralık 2025'e kadar toplam 11 rekonstrüktif ve estetik operasyon geçirdi.

Hâlen çenesine nakledilen deri nedeniyle lazer tedavisi gören, dudak renklendirme ve saç ekimi operasyonlarına hazırlanan genç girişimci, geleceğe umutla bakmayı sürdürüyor.

"Tünelin ucunda bir ışık gördüğümü söyleyemem ama onu hayal ediyorum. Bir amacım var ve bu bana güç veriyor. Hayata her zaman olumlu tarafından bakıyorum." diyen Gayoso, üç farklı modeli bulunan gözlük markasını büyüterek yeni ürünler geliştirmeye odaklandığını belirtti.

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