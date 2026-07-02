Dacia, Temmuz ayı fiyat listesini güncelledi. Türkiye’nin en ucuz otomobili olan Sandero’nun fiyatı ne kadar oldu? 13 yıl sonra Türkiye’de yola çıkan Dacia Logan’a zam geldi mi? Dacia modellerinde Temmuz ayında zam veya indirim yapıldı mı?

Dacia’nın Temmuz ayı fiyat listesini açıkladı. Türkiye’nin en ucuz otomobili olan Sandero’ya Mayıs ve Haziran ayında zam yapılmazken Temmuz ayında küçük bir zam geldi.



İşte Dacia’nın Türkiye’de satışta olan Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway, Yeni Logan ve Yeni Jogger’ın güncel fiyat listesi…

YENİ SANDERO FİYAT LİSTESİ (2025 MODEL – 2026 MODEL)

Dacia Sandero’nun giriş versiyonunda Temmuz ayında 4 bin TL, üst donanımında ise 7 bin TL’lik bir zam yapıldı.

MODEL 2025 MY 2026 MY Dacia Sandero essential TCe 100 1.238.000 TL 1.299.000 TL Dacia Sandero expression TCe 100 1.338.000 TL 1.433.000 TL

YENİ SANDERO STEPWAY FİYAT LİSTESİ

Dacia’nın en sevilen modellerinden biri olan Sandero Stepway, makyajlı versiyonuyla Türkiye pazarında satılıyor. Modele Temmuz ayında zam yapıldı.

MODEL HAZİRAN FİYATI (TL) TEMMUZ FİYATI (TL) FARK (TL) stepway expression Eco-G 120 auto 1.681.000 1.756.000 75.000 stepway extreme Eco-G 120 auto 1.746.000 1.821.000 75.000



YENİ LOGAN 13 YIL SONRA TÜRKİYE’DE

Dacia 2026 yılında genişlettiği ürün gamına sonra olarak sedan modeli yeni Logan’ı ekledi. Logan 13 yıl sonra satış listesinde yerini geçtiğimiz ay aldı. Yeni Logan, iki farklı motor ve şanzıman seçeneğiyle sunuluyor.

Temmuz ayında modele ilk küçük zam yapıldı.

MODEL HAZİRAN FİYATI (TL) TEMMUZ FİYATI (TL) FARK (TL) expression Eco-G 120 auto 1.699.000 1.709.000 10.000 journey Eco-G 120 auto 1.774.000 1.784.000 10.000

YENİ DACİA JOGGER FİYAT LİSTESİ (HAZİRAN-TEMMUZ)

Dacia’nın Jogger modeli Haziran ayının ardından Temmuz ayında da zam aldı.

MODEL HAZİRAN FİYATI (TL) TEMMUZ FİYATI (TL) FARK (TL) Dacia Jogger extreme TCe 110 - 7 koltuklu 1.595.000 1.600.000 5.000 Dacia Jogger extreme Eco-G 120 - 5 koltuklu 1.665.000 1.710.000 45.000 Dacia Jogger extreme Eco-G 120 - 7 koltuklu 1.695.000 1.740.000 45.000 Dacia Jogger extreme Eco-G 120 auto - 7 koltuklu 1.815.000 1.830.000 15.000

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