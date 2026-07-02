İran'da cenaze öncesi güvenlik krizi: Mücteba Hamaney törenlere katılamayacak
İsrail Savunma Bakanı Katz'ın "Ölüm için işaretlendi" tehdidinin ardından, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in, babası için düzenlenecek cenaze törenlerine güvenlik güçlerinin onay vermemesi sebebiyle katılamayabileceği açıklandı.
- İran'ın Hamaney'in Hindistan'daki Temsilcisi Ayetullah Elahi, Mücteba Hamaney'in katılamamasının sebebinin İsrail'in İran liderlerine yönelik tehditleri olduğunu söyledi.
- Elahi, Mücteba Hamaney'in güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkmasına izin verilmediğini belirtti.
- İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı bağımsız saldırı planı hazırlama talimatı verdiğini ve İran lideri Hamaney'in "ölüm için işaretlenmiş" olduğunu iddia etti.
- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in tehditlerine karşı güçlü bir cevap verileceğini belirtti.
- Ayetullah Ali Hamaney için 4-9 Temmuz tarihleri arasında çeşitli şehirlerde cenaze törenleri düzenlenecek ve cenazesi Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilecek.
Hindistan'ın "Indiatoday" haber sitesine konuşan Hamaney'in Hindistan'daki Temsilcisi Ayetullah Elahi, İsrail'in İran liderlerine yönelik devam eden tehditlerinin, Mücteba Hamaney'in törene katılamamasının nedeni olduğunu belirtti.
DIŞARI ÇIKMASINA BİLE İZİN YOK
Elahi, "Geçen hafta İran'daydım ve onunla (Mücteba Hamaney) görüşen bazı arkadaşlarımla görüştüm. Dışarı çıkmak ve insanlarla bir araya gelmek istediğini söylediler ancak güvenlik güçleri güvenliği nedeniyle dışarı çıkmasına onay vermiyor. 'Çok tehlikeli ve ona güvenlik sağlayamayız' dediler. Sanırım dışarı çıkmayacak." dedi.
İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün İran, Lübnan, Suriye, Gazze, Türkiye ve İsrail'in gelecekteki askeri kabiliyetlerinin ele alındığı bir basın toplantısında, orduya İran'a karşı "bağımsız" bir saldırı planı hazırlama talimatı verildiğini söylemişti.
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İsrail'in İran'la "yarın" savaşa girebileceğini söyleyen Katz, İran lideri Hamaney hakkındaki soruya ise onun "ölüm için işaretlenmiş" olduğunu iddia etmişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Katz'ın tehditlerine, "Halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit, anında güçlü bir cevsp alacaktır." şeklinde cevap vermişti.
ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden İran'ın önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney için 4-9 Temmuz arasında Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenlenecek.
Hamaney'in cenazesi Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilecek.